احذر.. هذه الطريقة في طهي البيض تهددك بالإصابة بمرض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - البيض غذاء مغذي بشكل لا يصدق، إذ يحتوي على عدد قليل نسبيًا من السعرات الحرارية، لكنه مليئا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تحضر بها يمكن أن تؤثر على خصائصها الغذائية.

تستكشف في هذا التقرير أكثر الطرق الصحية لطهي وتناول البيض، وذلك وفق ما أرود موقع "healthline" المعني بالصحة.طهي البيض يجعله أكثر أمانًا للأكل، كما أنه يجعل بعض عناصره الغذائية أسهل في الهضم.

وفي الواقع، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على نحو 212 مجم من الكوليسترول، وهو ما يمثل 71٪ من الكمية الموصى بها وهي 300 مجم يوميًا.

احذر هذه الطريقة في الطقي

عند طهي البيض في درجات حرارة عالية، قد يتأكسد الكوليسترول الموجود فيه وينتج مركبات تعرف باسم الأوكسيستيرول.

وهذا مصدر قلق لبعض الناس، حيث تم ربط الكوليسترول المؤكسد والأوكسيستيرول في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

5 نصائح لطهي بيض صحي للغاية

1. اختر طريقة طهي منخفضة السعرات الحرارية

إذا كنت تحاول تقليل السعرات الحرارية، فاختر البيض المسلوق أو المغلي.

لا تضيف طرق الطهي هذه أي سعرات حرارية إضافية للدهون، لذا ستكون الوجبة أقل في السعرات الحرارية من البيض المقلي أو المخفوق أو الأومليت.

2. امزجها مع الخضار

يتناسب البيض جيدًا مع الخضار.

هذا يعني أن تناول البيض هو فرصة رائعة لزيادة تناول الخضروات وإضافة المزيد من الألياف والفيتامينات إلى وجبتك.

تتضمن بعض الأفكار البسيطة إضافة الخضار من اختيارك إلى عجة البيض أو البيض المخفوق.

أو ببساطة قم بطهي البيض بالطريقة التي تريدها مع وضع الخضار على الجانب.

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3. قليها في زيت ثابت على درجات حرارة عالية

أفضل زيوت للطهي على درجة حرارة عالية، كما هو الحال عند القلي في المقلاة، هي تلك التي تظل ثابتة في درجات حرارة عالية ولا تتأكسد بسهولة لتكوين جذور حرة ضارة.

من أمثلة الخيارات زيت عباد الشمس، وإذا كنت تستخدم أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو أي من الزيوت الصحية الأخرى، فمن الأفضل الطهي في درجات حرارة أقل من (210 درجة مئوية) و (177 درجة مئوية)، على التوالي.

4. اختر البيض الأكثر تغذية

يمكن أن يؤثر عدد من العوامل، بما في ذلك طريقة الزراعة والنظام الغذائي للدجاج، على الجودة الغذائية للبيض.

بشكل عام، يُعتقد أن البيض الذي يتم تربيته في المراعي والبيض العضوي أفضل من الناحية التغذوية من البيض في الأقفاص والمنتج تقليديًا.

5. لا تفرط في طهيها

كلما طهيت البيض لفترة أطول وأكثر سخونة، زادت العناصر الغذائية التي قد تفقدها.

قد يؤدي استخدام الحرارة المرتفعة لفترة أطول أيضًا إلى زيادة كمية الكوليسترول المؤكسد الذي يحتوي عليه، وهذا ينطبق بشكل خاص على القلي في المقلاة.

بشكل عام، تؤدي طرق الطهي الأقصر والحرارة المنخفضة إلى أكسدة أقل للكوليسترول وتساعد في الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية الموجودة في البيض.

لهذا السبب، قد يكون البيض المسلوق هو الأصح للأكل، وطرق الطهي هذه أيضًا لا تضيف أي سعرات حرارية غير ضرورية.

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