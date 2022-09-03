«الصحة»: 4 سنوات متوسط الفترة البينية المثالية للحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الزمنية البينية الآمنة للحمل هي 4 سنوات في المتوسط، موضحًا: «هذه الفترة مرتبطة بالسن، فلا يجب أن ينبغي في سن مبكرة أو سن متأخرة».

وأضاف «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC» من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «الفترة الذهبية للإنجاب مع الفترة الذهبية للحصول على صحة للأم والجنين لا تزيد عن 10 سنوات».

وتابع المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، أن السن المناسب للإنجاب هو أكبر من 22 سنة وأقل من 40 سنة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على الزيادة في التنمية كبير جدا في مصر، بينما في أوروبا يتم الإنفاق على تحسين جودة الخدمة وليس استيعاب أعداد جديدة.

مشاكل سلوكية ونفسية لتكرار الحمل

وأوضح: «تكرار الحمل يؤدي إلى عمل مشاكل سلوكية ونفسية بالإضافة إلى المشكلات الطبية العضوية، مثل احتمال إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والأنيميا والأمراض المرتبطة بالنمو وعدم قدرة الأم على منح الطفل ما يحتاجه وبالتالي قد يكون من الأطفال المبتسرين، ووزنه يكون أقل ويحتاج إلى دخول الحضّانة».

أكثر من 5043 مركزا ووحدة لصحة الأسرة

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 5043 مركزا ووحدة لصحة الأسرة، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية تشمل الأسرة المصرية وليس الأم فقط، موضحًا في الوقت ذاته أن الإنجاب قرار الأسرة: «من خلال هذه المراكز يكون لدينا شكل واضح من التوعية بالأضرار الصحية التي تصيب الأم والطفل والأسرة».