«الصحة»: كثرة الإنجاب مشكلة صحية لها تداعيات خطيرة على الأم والطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، إن كثرة الإنجاب ليست مشكلة اجتماعية فقط، لكنها مشكلة صحية لها تداعيات خطيرة على الأم والطفل، مثل إصابة الطفل بالتوحد في الحمل المتكرر.

ضرورة التفكير قبل الإنجاب

وأضاف «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC» من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «قبل الإنجاب، يجب أن نضع في الحسبان نوعية التعليم والخدمة الصحية والمسكن والملبس، وبالتالي يجب أن يكون التخطيط بالشكل الأمثل».

واحدة من كل 7 سيدات اللاتي يحملن أكثر من مرة معرضة لمخاطر صحية

وتابع المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن واحدة من كل 7 سيدات اللاتي يحملن أكثر من مرة معرضة لمخاطر صحية شديدة قد تصل إلى الوفاة، موضحًا أن الأم بهذا الشكل تعرض نفسها للخطر والوفاة.

الأمراض الناجمة عن تكرار الحمل

وحول الأمراض الناجمة عن تكرار الحمل، قال: «الأنيميا، نقص في الفيتامينات والفوليك أسيد والأملاح المعدنية، ولكن هناك أعراض أكبر مثل احتماليات حدوث انفجار في الرحم بما يتبعه من مضاعفات، واحتمال حدوث نزيف ما بعد الولادة، وبالتالي فإن هناك احتمالية لأن يكون وضع الطفل داخل الرحم ليس مناسبا، وبالتالي قد يتوفى الطفل في الجنين».