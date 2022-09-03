تحذير: لا تشرب شاي أو قهوة على متن الطائرة.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب البعض أثناء ركوب الطائرة خصوصا في الرحلات الصباحية تناول فنجان شاي أو قهوة للاستيقاظ والشعور بالانتعاش.

ولكن لماذا لا يجب تناول الشاي والقهوة على متن الطائرة؟ هذا ما نستعرضه وفق ما أورد موقع "travelandleisure".

المضيفات لا يشربن الشاي والقهوة على متن الطائرة والسبب أن الماء الذي يستخدم في إعدادهما مصدره الصنبور لا الزجاجة المعدنية.

وهذا الماء يكون مثير للاشمئزاز، وفقًا لعينة من وكالة حماية البيئة (EPA) لعام 2004 من 158 طائرة، ووجد أن 13% منها احتوت على E.coLi

وهي مؤشر على وجود مياه صرف صحي، بالإضافة إلى أن واحدة من كل ثمانية طائرات تفشل في معايير سلامة المياه.

وغالبا ما يتم تنظيم المياه على متن الطائرة تحت إشراف وكالة حماية البيئة لضمان جودة مياه الشرب، وتعطي اللائحة حرية تقدير لشركات الطيران حول عدد المرات التي يجب فيها اختبار المياه ولا تعتقد الوكالة أنه يتم تنفيذ اللائحة بشكل كافي.

وقال الدكتور سيدريك سباك، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة بايلورفي حديث لموقع إن بي سي "إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة يجب أن يبتعدوا عن تناول المشروبات على متن الطائرة.

كما أشار إلى أن الأشخاص الذين لديهم أطفال رضع يجب أن "يفكروا مرتين" قبل ملء زجاجة الرضيع بماء الصنبور بالطائرة، لأن هذه ليست فكرة جيدة.

لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟

نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟