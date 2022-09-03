بإطلالة ساحرة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة ريا أبي راشد عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في فاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79، في مدينة فينيسيا الإيطالية.



حيث ارتدت فستان طويل كت باللون الأحمر بصيحة " الكت اوت"، ومزود بفتحة ساق جريئة، ومكشوف عند منطقة الصدر.



واعتمدت على مكياجًا هادئ ليبرز ملامحها الجميلة، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أحد الجانبين.



ونسقت مع الإطلالة مجوهرات من براند bulgari، مكون من طقم قلادة، وأقراط ممزوجة بأحجار بلوني الأحمر والبنفسجي.

ونالت إطلالتها العديد من التعليقات وتشمل : " جميلة جدًا"، " أجمل سيدة"، "لون الفستان جميل عليكي".