أخصائي نفسي للأمهات: «مش لازم تتحكمي في كل حاجة مع أولادك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت شيرين لويس، أخصائي نفسي وتربوي، إن الإحساس بالذنب والتقصير هو إحساس ملازم للآباء والأمهات ويولد مع ولادة أول طفل، وفي بعض الأحيان يعقد الوالدان مقارنات بين أبنائهما وأبناء الآخرين ويشعران بالذنب لأنهما لا يوفران لأطفالهما كل الإمكانيات التي يحصل عليها أقرانهم، وتابعت «يغيب عن الأهالي أن قضاء الوقت مع الأبناء أهم والتعبير عن المشاعر لهم أهم أيضاً».

نصيحة للأمهات قبل بدء الدراسة

وأوضحت «لويس» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»: أنه يجب أن نسأل الأبناء عن أولوياتهم وما الذي يشعرون أنهم يحتاجون إليه، وفي الوقت نفسه مهم أن نقول للطفل من وقت للآخر «لا»، متابعة «أنا أرى أطفالا لديهم موبايلات بآلاف الجنيهات وهي ليست مفيدة لهم وتفقدهم التواصل، وفي الوقت ذاته تزيد الضغوط المادية على الأهالي دون داع».

التعامل مع الأطفال حسب عمرهم

ونصحت الأخصائية النفسية الأمهات مع اقتراب بدء المدارس قائلة: «مش لازم تتحكمي في كل حاجة، لإن الأمهات بيكونوا عاوزين كل حاجة تتعمل بدقة وفي وقت محدد، أحيانا يكون ريتم الأم سريع والطفل ليس كذلك، نهدي الدنيا ونضع توقعات معقولة ونتعامل مع الأطفال حسب عمرهم، واعملي اللي قادرة تعمليه من غير ما تضغطي على نفسك واللي مش قادرة تعمليه بلاش تعمليه وإنتي مضغوطة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.