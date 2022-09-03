"مفاجأة صادمة" - رجل يعثر على شبيهه في حمام سباحة.. ماذا فعل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"يخلق من الشبه أربعين".. مثل شهير تحقق بالفعل في واقعة فريدة من نوعها، حدثت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما عثر رجل على شبيهه في حمام سباحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثر رجل أمريكي، على شخص يشبهه تماما خلال تواجده في حمام سباحة، ليصاب بالدهشة من شدة الشبه الذي يجمعه بالشخص الغريب الذي كان بجانبه.

وصُدم شون دوجلاس مكاردل، من مدينة كينت بولاية أوهايو، عندما اصطدم بشخص غريب، يشبه توأمه المتطابق، في فندق Flamingo في مدينة نيفادا.

وشارك شون وشبيهه ما حدث على موقع Reddit، حيث قال إن القصة بدأت عندما رأى مجموعة من الغرباء في الإشارة إليه والضحك عليه أثناء السباحة، ما جعله يتعجب من الأمر.

شون بدأ يشعر بعدم الأمان حيال ذلك، مثل أي شخص آخر، حتى لاحظ أن أصدقائه كانوا يفعلون نفس الشيء مع شخص آخر، ليكتشف أن هذا الشخص الآخر هو صورة طبق الأصل منه.

وما جعل التطابق مثير للدهشة بالفعل، هو أن الشبيه كان يرتدي النظارات ذات الحواف القرنية التي كان يرتديها شون، وقبعة مماثلة، وهو الأمر الذي جعل التشابه بينهما يصل إلى درجة لا تصدق، خاصة أنهما لا يعرفان بعضهما البعض، حيث حاز المنشور على إعجاب أكثر من 95 ألف شخص.

وقال شون تعليقا على الأمر: "لم أكن مقتنعًا حتى الآن، نحن بالتأكيد في محاكاة، اليوم سبحت أمام شبيهي في مسبح فلامنجو في لاس فيجاس".

وعلق أحد الأشخاص على المنشور: "ليس من المفترض أن تقاتل حتى الموت عندما ترى شبيهك".

في حين قال أحد مستخدمي Reddit مازحًا: "هناك ثلاثة منكم في كل مصنع جعة".

كان آخرون مقتنعين بأنه يعيش في واقع لعبة الكمبيوتر، حيث قال أحدهم: "ربما يستخدم اللاعب أوامر وحدة التحكم للسيطرة عليك وسرقة أغراضك الثمينة، أو جعلك تقوم بأشياء محرجة".

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