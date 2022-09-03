احذرها.. 3 علامات تحذيرية تشير إلى بدء انتشار سرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر سرطان الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصًا في العالم، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.9 مليون حالة إصابة جديدة في عام 2020.

تمامًا مثل أي سرطان آخر، يحدث سرطان الأمعاء عندما تنمو الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة أو القولون أو المستقيم بشكل غير طبيعي وخارجة عن السيطرة، وهذا هو السبب، اعتمادًا على في المكان الذي يبدأ فيه السرطان، يطلق عليه أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم، وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكن أن ينتشر سرطان الأمعاء إلى أجزاء أخرى من الجسم؟

يمكن أن يكون سرطان الأمعاء مهددًا للحياة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا وفي الوقت المناسب، هناك احتمال أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الكبد والرئتين والدماغ والصفاق (بطانة تجويف البطن) أو إلى الغدد الليمفاوية البعيدة، وهذا ما يسمى أيضًا بسرطان الأمعاء المتقدم، حيث يبدأ السرطان في الانتشار إلى جزء آخر من الجسم.

ماذا يحدث عندما ينتشر سرطان الأمعاء إلى العظام؟

في حين أن سرطان الأمعاء نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن ينتشر أيضًا إلى العظام، يُعرف هذا باسم ورم خبيث في العظام، يحدث هذا عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم الأصلي وتنتشر في العظام ، حيث تبدأ في التكاثر، كما توضح Mayo Clinic.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن السرطان الذي ينتشر في العظام يسبب فرط كالسيوم الدم، مما يعني أن هناك الكثير من الكالسيوم في الدم.

يعتقد الخبراء أنه أكثر المضاعفات التي تهدد الحياة شيوعًا عند البالغين ويقال إنها تتطور في 0 ٪ إلى 20 ٪ من البالغين المصابين بالسرطان.

علامات يجب ملاحظتها

بالنظر إلى أن سرطان الأمعاء يمكن أن ينتشر إلى عظامك مسبباً فرط كالسيوم الدم، يحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من ثلاثة أحاسيس قد تشير إلى انتشار الورم، وتشمل هذه:

- التعب

- الشعور بالغثيان (الغثيان)

- العطش

يمكن أن يؤدي الورم الذي انتشر إلى العظام إلى تلف العظام وضعفها، بينما يسبب أيضًا الكثير من الألم، هذا يمكن أن يزيد من فرص الكسر.

احترس من الأعراض الأخرى لفرط كالسيوم الدم

من المهم ملاحظة أن ظهور أعراض فرط كالسيوم الدم لا يعني بالضرورة أن لديك حالة متقدمة من سرطان الأمعاء، ومع ذلك، من الضروري أن تكون على دراية بجميع الأعراض المصاحبة للحالة:

- معدة مضطربة

- قيء

- إمساك

- الانفعال والارتباك

يجب أن تعرف العلامات المبكرة لسرطان الأمعاء

يمكن أن تكون أعراض سرطان الأمعاء خفية ولا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة، ومع ذلك، فإن بعض الأعراض تشمل:

- تغيير مستمر في عادات التبرز

- دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير

- آلام في البطن، عدم راحة أو انتفاخ متكرر

نادراً ما يحدث الإمساك، حيث تمر براز أكثر صلابة في كثير من الأحيان، بسبب أمراض الأمعاء الخطيرة، مما يبرز صحة الجسم.

فهم عوامل الخطر لديك

أي شخص معرض لأي نوع من أنواع السرطان. ومع ذلك، قد تزداد فرصك إذا كان لديك أي عوامل خطر مرتبطة بالسرطان.

فيما يتعلق بسرطان الأمعاء، تقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن العوامل بما في ذلك العمر والتاريخ العائلي والسمنة والعادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

إذا كنت تعاني من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري وحصى المرارة وتضخم الأطراف، فقد تكون عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

تأكد من إجراء الفحوصات والفحص بنفسك بانتظام لتجنب التأخير في التشخيص والعلاج.

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