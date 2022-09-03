7 أعراض صامتة تكشف الإصابة بـ سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سرطان القولون من أنواع السرطانات الأكثر انتشارا التي تصيب الإنسان، وهناك بعض الأعراض الصامتة التي تشير إلى الإصابة به لا يجب تجاهلها، نستعرضها لكم وفق موقع "eatthis".

- الإمساك

مع نمو الورم، يمكن أن يصبح قطر القولون أصغر، ما يجعل من الصعب تمرير البراز عبر القولون، ومن ثم يساهم في ضيق حركة الأمعاء.

- براز رقيق دموي

بالإضافة إلى الإمساك والإسهال، فإن أي تغيرات أخرى في البراز يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان القولون، حيث يتميز بأنه أنه رقيق أو به دم أحمر أو أسود.

- صلابة البطن

إذا لاحظت أي صلابة حول السرة، فلا تتجاهلها، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان القولون.

- نقص الحديد وفقر الدم

يمكن أن يكون فقر الدم أو نقص الحديد من أعراض سرطان القولون، وذلك بسبب الفقد التدريجي للدم في أثناء التبرز، حيث إن النزيف يكون بطيئا جدا وغير مرئي في حركة الأمعاء، ويحدث بشكل مستمر على مدى أشهر إلى سنوات، ما يؤدي إلى استنفاد مخازن الحديد في الجسم.

- فقدان الوزن دون مبرر

إذا كنت تفقد الوزن وليس لديك تفسير لذلك، فقد يكون ذلك علامة على مجموعة متنوعة من السرطانات المختلفة بما في ذلك القولون.

لذا إذا كان لديك أي أعراض أخرى وخاصة التغيير في البراز، فيجب استشارة الطبيب على الفور.

- تقلصات أو ألم في البطن

إذا كنت تشعر بعدم الراحة أو الألم أو التشنج في منطقة البطن بشكل مستمر، فلا تتجاهلها، وإذا استمر هذا لفترة طويلة (أكثر من أسبوع) أو ازداد سوءًا بشكل تدريجي، فقد يمثل ورمًا في القولون.

- فقدان الشهية غير المبرر

في حين أن فقدان الشهية بدون سبب يمكن تفسيره قد يكون بسبب العديد من المشكلات الصحية، لكن، إذا اقترنت بأعراض أخرى وخاصة التغيرات في عادات الأمعاء، يصبح من علامات الإصابة بسرطان القولون.

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