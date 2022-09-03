هتدمر الكلى والعظام.. احذر 10 أخطاء تسبب مشاكل صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تساهم الكلى في تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات، وبالتالي فهي تعمل طوال الوقت.

وللحفاظ عليها من المهم تجنب القيام بالعادات التي تدمرها، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

الإفراط في استخدام المسكنات:

تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) المتوفرة بدون وصفة طبية في تقليل الألم، ولكنها تتلف كليتيك خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض الكلى، لذا من الأفضل تناولها بعد استشارة الطبيب.

استخدام الملح بشكل متكرر:

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) تزيد من ضغط الدم وبالتالي خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تناول الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تجنب تناول الأطعمة المعلبة لنها ضارة للكلى والعظام.

إهمال الترطيب:

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم الكليتين على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم.

بالإضافة إلى أن شرب كمية كافية من الماء، يساهم أيضًا في تجنب حصوات الكلى المؤلمة.

قلة النوم:

يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ وبالتالي يساعد هذا على تنسيق عبء عمل هذا العضو المهم على مدار 24 ساعة.

الإكثار من تناول السكر:

يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى السمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وكلاهما يسبب أمراض الكلى، لذا من الأفضل تجنب البسكويت والتوابل والحبوب والخبز الأبيض لأنها تحتوي على سكريات خفية.

التدخين:

الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لوجود البروتين في بولهم، وهو علامة على تلف الكلى.

تناول الكثير من الكحول:

الأشخاص الذين يشربون الكحول بكثرة يضاعفون من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

قلة الحركة:

يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى، إذ يؤثر نمط الحياة الخامل على صحة الكلى بشكل سلبي، ولكن يرتبط النشاط البدني المنتظم بتحسين ضغط الدم وتحسين التمثيل الغذائي، وهو أمر جيد لصحة الكلى.

الإكثار من أكل اللحوم:

يولد البروتين الحيواني كميات عالية من الأحماض في الدم، والتي تكون ضارة للكلى وتسبب الحماض، وهو حالة لا تستطيع فيها الكلى التخلص من الحمض بالسرعة الكافية.

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