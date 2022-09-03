مرتبط بالاستيقاظ.. تحذير من عرض بدون ألم يكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تسببت السكتات الدماغية في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم في عام 2019.

وتشمل الأعراض المبكرة للسكتات الدماغية، الشعور المفاجئ بالخدر أو الضعف في جانب واحد من الجسم والارتباك وصعوبة التحدث.

وبالرغم من ذلك قد تكون هناك علامة أخرى مفاجئة للسكتة الدماغية، وهي التي قد تواجهها عند الاستيقاظ في الصباح، وفقا لموقع " bestlifeonline".

السكتات الدماغية لها سببان رئيسيان، وهما انسداد الشريان (السكتة الدماغية الإقفارية) أو تسرب أو انفجار أحد الأوعية الدموية (السكتة الدماغية النزفية).

وتعتبر السكتة الدماغية الإقفارية هي النوع الأكثر شيوعًا، وتحدث عندما تضيق الأوعية الدموية في الدماغ أو تنسد، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في تدفق الدم وفي حالة السكتة الدماغية النزفية، يتمزق الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى تسربها.

ولا تحدث السكتات الدماغية فقط في الدماغ، ولكن هناك نوع آخر من السكتات الدماغية، يسمى انسداد الشريان الشبكي يحدث في العين، ويُعرف أيضًا بجلطة العين.

ويوضح جراح القلب الأمريكي "ألان ستيوارت" أن السكتات الدماغية التي تحدث في الدماغ تؤدي إلى الضعف وتلعثم الكلام وفقدان الوعي، وسبب حدوث هذه الأعراض هو انسداد الشريان الذي يمد جزء من الدماغ بالدم، وبالتالي يصبح الشريان ضيقًا للغاية ولا يسمح بمرور الدم بحرية.

وأضاف ستيوارت أن هذا يحدث أيضا في العين، ما يؤدي إلى فقدان تدفق الدم إلى شبكية العين.

ويلاحظ جراح القلب الأمريكي أنه عندما يتعطل تدفق الدم، يحدث فقدان فوري للبصر.

وتشير العديد من أنواع التغيرات المختلفة في الرؤية إلى حالات صحية مختلفة قد لا تربطها بالضرورة بالعينين.

على سبيل المثال، الرؤية الضبابية تكون علامة تحذيرية لمرض التصلب المتعدد، ويشير انخفاض الرؤية المحيطية إلى ظهور مرض الزهايمر.

وتابع ستيوارت: "يمكن أن تظهر أعراض جلطة العين حميدة إلى حد ما، مثل عوامات صغيرة في العين، مما يعني وجود مناطق صغيرة من السواد العائم، لكن فقدان الرؤية في الصباح يكون عرضًا آخر لسكتة دماغية.

لذا إذا استيقظت في الصباح ووجدت مع ضعف في رؤيتك فيجب استشارة الطبيب فورا.

ومن المهم أن ندرك أنه عندما تكون المشكلة بسبب سكتة دماغية فإن الأعراض تظهر في عين واحدة فقط.

وتشير أنواع أخرى من تغيرات الرؤية إلى حدوث سكتة دماغية.

كما يلاحظ معظم المصابين بسكتة دماغية فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح دون ألم.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يعد فقدان البصر في أي وقت من النهار أو الليل يدعو للقلق.

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