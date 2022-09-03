طبيب يوضح أهم الفحوصات اللازمة بعد سن الـ40.. «اطمن على صحتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر، يكون من الجيد الاعتناء بصحتك، ولكن مع وصولك إلى سن الأربعين يجب عليك الاهتمام بصحتك للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض المزمنة، ولذا هناك العديد من الفحوصات التي يجب أن يجريها الشخص عند وصوله لسن الأربعين للاطمئنان على صحته وتناول العلاج المناسب في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض.

طبيب باطنة: من المهم عمل فحص شامل كل 6 أشهر

وقال الدكتور محمود الأنصارى، أخصائي أمراض الباطنة، إن الفحوصات التي تُجرى بعد سن الأربعين، تؤخذ عادة في الاعتبار على حسب التاريخ المرضي للعائلة، إذا كانت أمراض مزمنة كالسكري، أو لها علاقة بالدم كالدهون الثلاثية التي تؤدي إلى الإصابة بالتدهن الكبدي، والسرطانات المورثة مثل الثدي وعنق الرحم.

ومن المهم أيضًا بعد الوصول إلى سن الأربعين، عمل فحص شامل كل 6 أشهر للاطمئنان على سلامة الجسد، وذلك بعمل فحوصات لصورة الدم لأنه يتجدد كل 6 أشهر، إلى جانب وظائف الكبد والكلى والفيروسات، وفقًا لحديثه لـ«هن

فيما أوضح عماد حمدي، أخصائي معامل تحاليل، خلال حديثه لـ«هن»، أنه من المهم أداء بعض الفحوصات بعد سن الأربعين تجنبًا الإصابة بالأمراض المزمنة، التي قد تؤثر على الصحة البدنية للشخص، إثر التعرض لها في هذه المرحلة العمرية، وهي كما يلي:

تحليل السكري

التشخيص الخاص بمرض السكري ««diabetic profile»، مثل تحليل السكر التراكمي «HBa1c»، الذي يقيس نسبته في الدم في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر سابقين، وكذلك تحليل السكر الصائم «fasts blood»، للتأكد من عدم إصابة الجسم بالسكري والكشف المبكر عنه أو مقدماته.

فحوصات الدهون

وأيضاً فحوصات الدهون بالدم «lipid profile» لفحص الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

فحص إنزيمات القلب

«cardiac enzyme» لقياس مستوى إنزيمات القلب في الدم.

فحص وظائف الكلى

«kidney profile» يتم فحص نسبة وجود الكرياتينين المصفى من الدم.

فحص وظائف الكبد

يجب فحص «liver profile»، لرصد كفائة الكبد لوظائفه في إنتاج البروتين والتخلص من البيليروبين في الدم.

تحليل صورة الدم

ويستخدم لتشخيص أي مرض يكون الشخص مصابًا به والاطمئنان على الصحة العامة، ومن فحوصات المهمة أيضًا، عمل فحص «a.s.o.t» لقياس نسبة الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم، حيث إنها تدافع عن الجسم ضد البكتيريا، وفحص العامل الروماتويدي «RF» لتشخيص أمراض المناعة.

الفحوصات الخاصة بالسيدات

وللسيدات يجب عليهن عمل فحوصات للأورام، ومن ضمنها، تحليل المستضد السرطاني المضغي «CEA»، حيث يقيس نسبة البروتين المستضد السرطاني في الدم، ويستخدم للكشف عن الإصابة بالسرطان مثل سرطان الثدي والمبيض، وفحص مستضد السرطان 15.3 (CA 15.3) للتأكد من عدم الإصابة بسرطان الثدي، وكذلك فحص مستضد السرطان 125 (CA-125) الكشف عن سرطان المبيض.