«هشام» جراح يخفف توتر الأطفال بفيديوهات على «تيك توك»: «بيجولي مخصوص»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الذهاب للطبيب والفحص عنده، أمر يكاد يكون هو الأكثر ذعرًا في حياة الطفل، ففي المراحل العمرية للأطفال يهابون «الطبيب» والذهاب إليه، وذلك خوفًا من الحصول على «الحقن» وغيرها من العلاجات التي تسبب لهم الشعور بالألم، لكن الدكتور هشام عبد القادر، المتخصص بجراحة الأطفال، حاول تغيير هذه الصورة النمطية والمعتادة في أذهان الصغار، وذلك من خلال اللعب وأداء الرقصات المختلفة معهم بعدد من الفيديوهات الطريفة على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك».

طبيب جراحة الأطفال: «بعتبر عملي زي الشهيد»

«بعتبر تخصصي زي الشهيد بالظبط، ده أقل وصف ليه».. بهذه الكلمات بدأ طبيب جراحة الأطفال، هشام عبد القادر، حديثه لـ«هن»، موضحًا صعوبة هذا التخصص الطبي، نظرًا لاهتمامه بواحدة من العلاجات الدقيقة الخاصة بالصغار بدءًا من أعمارهم المختلفة، مع أول يوم للولادة وحتى الوصول لسن البلوغ: «بنتعامل مع البيبي من أول ما يبدأ يكبر لحد ما يوصل للسن القانونية».

القضاء على ذعر وتخوفات الأطفال من «مشوار» الذهاب للطبيب، هو الهدف الأساسي الذي يدفع الدكتور هشام عبد القادر، للبحث عن كل ما يخفف هذه المشاعر لدى الصغار: «طول الوقت الأطفال وهما رايحين للدكتور بيكونوا خايفين، فما بالكوا اللي ماسك مشرط؟، علشان كده حاولت أكسر حاجز الخوف ده، وأخلي الطفل يحب رحلة ذهابه للدكتور».

تخفيف التوتر باللعب والرقص على «تيك توك»

محاولات البحث عن ما يخفف مشاعر الذعر داخل الأطفال، كان الشغل الشاغل للطبيب «هشام»، حتى قرر اللجوء لمنصة الفيديوهات «تيك توك»، نظرًا لاهتمام العديد من الصغار بها،: «ابتدينا نلعب ونعمل حاجة دمها خفيف، ولقيت السوشيال ميديا موجودة في حياتنا وأطفالنا بيستخدموها، فبقيت أعمل تيك توك مع الأطفال عندي في العيادة واللي اتبسطوا بيها أوي، وبقيت مقسم وقتي بين العمليات وبين تقديم الفيديوهات للأطفال، لدرجة إن في حالات بتجيلي متابعات مخصوص ويطلبوا مني نعمل فيديوهات سوا».