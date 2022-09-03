منها زيجة استمرت 60 يوما.. حكاية سعودي تزوج 53 امرأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الجدل، أثارها مواطن من المملكة العربية السعودية، يبلغ من العمر 60 سنة، بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه أنه تزوج 53 امرأة، كاشفا عن أن أقصر زيجة استمرت 60 يوما فقط.

وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المواطن السعودي، الذي يدعى أبو عبد الله، زواجه من 53 امرأة، كاشفا في الوقت ذاته أن أطول فترة زواج له كانت 25 عاماً، وأقصرها شهرين.

ويقول أبو عبد الله: " الرجل الجبان لا يسمع كلامي، والرجل الشجاع اللي الله معطيه يسمع الكلام".

ويضيف المواطن السعودي: "عشقت الكبيرة والصغيرة، والطويلة والقصيرة، ولم أتوقف عن الزواج أبدا حتى وصل زوجاتي إلى 53 امرأة وأنا في سن الـ 60"

تعليقات رواد مواقع التواصل

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول، حيث قال حساب باسم أبو عبد السلام: " يا رجل هذا هراء، 53 زوجة، والله لو كانوا أرانب".

فيما قال حساب باسم أحمد الغامدي: "يقول اقل مدة زواج شهرين، يعني الشغله تسليه فقط ويطلق".

بينما يقول حساب باسم وسام السلمان: " هل يقوم بما اوجبه الله عليه بعد الطلاق ؟.. ماهو مصير الابناء ان كان بينهم ذلك ؟.. ماهي قدرته المالية ليصل الي هذا العدد ؟.. الزواج رابط عظيم فلا تسمحوا للآخرين ان يعبثوا به ؟".

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