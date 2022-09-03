3 نصائح لمساعدة طفلك على ترتيب أغراضه.. «قولي له كلمة حلوة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال مراحل الطفولة الأولى، قد يتسم الأطفال بعدم قدرتهم على تنظيم متعلقاتهم وغرفهم، ويكون هناك شيئًا من الفوضى داخل المنزل، خاصة عند استخدام الألعاب المختلفة، وهو ما قد يُشعر الأمهات بالإنزعاج نحو الأمر.

ولتجنب حدوث تلك الأزمة وشعورك بالانزعاج، يمكنك مساعدة طفلك وتدريبه على حب ترتيب الأشياء وتنظيمها منذ الصغر، وذلك من خلال عدة خطوات ذكرها موقع kidshealth.

تقسيم المهام

يمكن تقسيم المهام أمام الطفل، بحيث يشعر بالتسهيل عند إنجاز أموره المختلفة، ويجب حثه على الاستمرار في التركيز على الالتزام بالمهمة التي يقوم بها.

التنظيم

يتعلق هذا الأمر بمعرفة ما يحتاجه الطفل للقيام به من مهام، وجمع العناصر المهمة اللازمة لإتمامها وإنجازها بشكل صحيح وفي وقت قصير.

تشجيع الطفل

من المهم أيضًا حرصك على تشجيع طفلك بشكل مستمر، خلال محاولته لترتيب مهامه وخاصة المتعلقات الخاصة به، حيث يمكنك القيام بالأمر إما شفهيًا من خلال الحديث ببعض العبارات التحفيزية التي من بينها على سبيل المثال «أنت تستطيع»، «هيا يا شجاع»، أو منحه الهدايا والمكافآت البسيطة والمختلفة.