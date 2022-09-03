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3 وصفات للحصول على وجبة إفطار شهية وسريعة.. «مش هتاخد منك وقت»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أومليت - تعبيرية

تعد وجبة الإفطار هي مصدر الطاقة الأساسي خلال اليوم، لذلك يتم الحرص خلالها على تناول كل ما هو صحي ومشبع، خاصة الوجبات التي لا تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير، وبناء عليه، نقدم خلال السطور التالية، عددًا من الوصفات سهلة التحضير لوجبة الإفطار.

وحسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، نستعرض في السطور التالية، أبرز الأطباق سريعة التحضير، والمناسبة لوجبة الإفطار.

طبق الأومليت

- المكونات:

بيضتان 

حبتان من الطماطم

حبة من البصل 

فلفل أسود

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

ملح 

ملعقة من القرفة

طريقة التحضير

- ضيفي كل من الطماطم المفرومة مع الثوم المفروم، واتركيهما حتى تمام الطهي.

- قطعي البصل واقليه حتى يصبح مقرمشًا.

- ضيفي البصل إلى الطماطم، ومن ثم الملح والقرفة ومسحوق الفلفل الأحمر والفلفل، وامزجي المكونات جيدًا.

- ضيفي البيض إلى المكونات، ومن ثم اقليها، وزينيها بالبصل المقلي.

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سلطة الجبنة 

أكواب من الجبنة الشيدر المبشورة حسب الرغبة

حبة من الطماطم ومفرومة 

نصف كوب من الفلفل الأخضر المفروم 

بصلة خضراء

نصف كوب فلفل أحمر

حبة من الخيار

نصف كوب من الكريمة الحامضة 

ربع كوب من المايونيز

ملعقة من عصير الليمون

فص ثوم مفروم

نصف ملعقة خردل

نصف ملعقة ريحان

نصف ملعقة بابريكا 

نصف ملعقة سكر 

خس

طريقة التحضير

- امزجي كل من الخيار والجبنة والطماطن والفلفل سويًا في وعاء.

- امزجي الكريمة الحامضة، مع الليمون والمايونيز، والخردل والتوابل.

- اسكبي الخليط على السلطة، ومن ثم قدميها في وعاء.

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 فول بالطماطم 

- المكونات

كوب من الفول المدمس

ربع كوب من الزيت

حبة طماطم 

بصل شرائح 

ربع كوب من البقدونس المفروم

ليمون 

ملح 

فلفل 

شطة

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طريقة التحضير

- احضري وعاء وضعي به كل من الزيت وسخنيه على النار الهادئة.

- اقلي البصل في الزيت.

- ضيفي مكعبات البقدونس والطماطم وقلبيهما جيدًا.

- ضيفي الفول وتبليه بالملح واتركيه على النار حتى ينضج.

- ضيفي عصير الليمون للفول وقدميه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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