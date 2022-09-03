«هدى» تتبرع لشقيقها بكليتها وتنقذ حياته: «ملناش غير بعض» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتحمل أن ترى شقيقها يعاني المرض ويزداد الألم عليه، صحته تضعف مع مرور الوقت والكل عاجزًا عن أي فعل أي شيء لإنقاذه، لتقرر «هدى» التبرع بكليتها لشقيقها ضاربة المثل في التضحية والإنسانية.

واستعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، قصة السيدة هدى حسن، التي قررت أن تتبرع لشقيقها الأصغر الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، بكليتها لإنقاذ حياته بعد معاناته من الفشل الكلوي.

هدى: تبرعت بكليتي علشان أنقذه من الغسيل الكلوي

وقالت «هدى» في مداخلة هاتفية للبرنامج، إنها من مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ومتزوجة ولديها طفلين في المرحلة الإبتدائية، موضحة أنها حينما علمت بالحالة الطبية لشقيقها، وحينما قال الدكتور له إنه يجب أن يغسل الكلى أو اللجوء لزراعة الكلى، وحينما علمت أن شقيقها مضطر لغسيل الكلى مدى الحياة قررت أن تتبرع له بكليتها كي يزرعها.

وأضافت «هدى»: «قولت للدكتور هتبرع لأخويا، والدكتور قالي روحي أعملي فصيلة الدم، وظهرت النتائج موجبة ومتوافقة بيني وبينه، وتمت مرحلة التحضير للعملية، ونجحت الحمدلله».

هدى: ربنا أداني الدافع وما خوفتش خالص

ونفت «هدى» أن يكون حبها لأبنائها قد طغى على حبها لعائلتها وأشقائها، والدليل على ذلك أنها تبرعت بجزء من جسمها لكي يحيا شقيقها: «ملناش غير بعض، وربنا أداني الدافع وما خوفتش خالص وكنت فرحانة إني هعمل كده».