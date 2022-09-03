3 نصائح لاستخدام المكياج الأمثل مع الشعر الأبيض.. ابتعدي عن الألوان المحايدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يمكن أن تؤدي علامات الشيب إلى تغيير المظهر بدءًا بظهور التجاعيد، إلى تغير لون شعر الرأس الذي قد يتحول إلى الأبيض، أو الرمادي ناصع البياض، ومع حدوث الأمر، قد تشعر بعض السيدات بأزمات بسبب عدم قدرتها على وضع لمسات المكياج التي تتناسب مع لون شعرها في هذه المرحلة العمرية، لذلك قدمت خبيرة تجميل، مجموعة من النصائح المتعلقة بالمكياج الخاص بالسيدات اللاتي تحولت خصلات شعرهن للون الأبيض.

نصائح نحو استخدام المكياج للسيدات صاحبات الشعر الأبيض

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قدمت خبيرة التجميل لورا كاي، عددًا من النصائح الخاصة بلمسات مكياج السيدات صاحبات الشعر الأبيض، موضحة الحيل البسيطة التي يمكن اللجوء لها، للحصول على مظهر متناسق وجذاب.

الاهتمام بالحاجبين

مع التقدم بالعمر قد تتناثر بعض الشعيرات الخاصة بالحاجبين، لذلك يجب الاهتمام بهما بصورة أولية، واختيار لون لتحديدهما أغمق من لون شعرك الأصلي، أو جربي درجات تحتية متباينة من درجات البني للحصول على أفضل النتائج.

تحديد ظلال للعيون

من المهم أيضًا تحديد العينين من خلال الكُحل، ويفضل استخدام الألوان الداكنة، كالبني، والأرجواني، والأزرق الداكن، للحصول على مظهر جذاب، وذلك حسب ما كشفت خبيرة التجميل البريطانية.

تجنب درجات الألوان المحايدة

يفضل تجنب الدرجات المحادية من الألوان الوردية والبنية، خاصة عند وضعها على الشفاة، وذلك حتى تتجنبي الظهور بشكل غير متناسق.