الإفتاء توضح مفهوم المسؤولية المشتركة بين الزوجين: «تساهم في استقرار الأسرة»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تواصل دار الإفتاء المصرية مجهوداتها في نشر النصائح حول التوعية الأسرية، وكيفية التعامل الصحيح بين الزوجين تجنبًا لحدوث المشاكل الأسرية، التي قد تصل إلى الانفصال في الكثير من الأحيان، فمؤخرًا، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، مفهوم القوامة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.

مفتي الجمهورية يكشف عن طبية المسؤولية الأسرية

وحسب ما كشف الدكتور شوقي علام، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مفهومة القوامة يعني مسؤولية الرجل عن الأسرة، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة.

وتابع مفتي الجمهورية، أن القوامة الزوجية تدور حول كيفية قيادة الأسرة، وضبط الأمور الخاصة بها، وكذلك انتظام شؤونها بحكمة ورشد، كما أنه يجب تفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاونًا في شئون بيته وفي خدمة أهله.

مفتي الجمهورية: نحن في حاجة لاستقرار الأسرة

واختتم «علام» حديثه بأنه هناك حاجة ضرورية لكل وسيلة تساهم في استقرار الأسرة، آملًا في ظهور المؤسسات المتخصصة في تدريب المقبلين على الزواج، والعمل على الإرشاد الزوجي الصحيح.