أنواع خضروات تعمل على تحسين صحة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تحتوي الفواكه والخضروات (وبعض الحبوب الكاملة) على مادة البوليفينول، وهي مركبات تعمل على تحسين الحاجز المعوي.

وعلى الرغم من أن تناول الكثير من الخضار والفاكهة يمكن أن يوفر لك أليافا ومغذيات صحية لمساعدة أمعائك، فقد أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية يمكن أن تساعد على وجه التحديد في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

وجدت دراسة نُشرت في Nature Chemical Biology أن هذه الخضروات الورقية (مثل السبانخ والكرنب واللفت والجرجير والخس) تحتوي على مركب سكر فريد يسمى سلفوكينوفوز (يُعرف أيضا باسم SQ)، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

تتغذى البكتيريا الجيدة في أمعائك على SQ للحصول على الطاقة، لذلك عندما تتناول الخضروات الورقية، فأنت تقوم بشكل أساسي بإطعام البكتيريا الجيدة في ميكروبيوم أمعائك.

وكلما زادت الطاقة التي تمتلكها هذه البكتيريا الجيدة، زادت قدرتها على بناء الحواجز الوقائية في الميكروبيوم لدينا والتي نحتاجها لإبقاء البكتيريا السيئة في مكانها ومنعها من النمو والتكاثر.

ولا تقتصر أهمية صحة الأمعاء على معدتك فقط، حيث يؤثر ميكروبيوم أمعائك بشكل مباشر على صحتك المعرفية ويؤثر أيضا على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

يشير تقرير نُشر في مجلة Neurology إلى أن المحتوى العالي من الألياف في الخضروات الورقية يمكن أن يحسن صحة أمعائك، وبالتالي تتمتع بخصائص حماية الأعصاب، مما يساعد على تقليل التدهور المعرفي.

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