على غير العادة.. لهذه الأسباب تشعرك القهوة بالنعاس والخمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

الكثير من البشر لا يستطيعون بدء يومهم بدون قهوة الصباح، ولكن اتضح أن كوباً ساخناً من القهوة يمكنه أن يساعدك في الحصول على نوم هادئ ومريح.

على الرغم من أن الكافيين من المنبّهات التي من المفترض أن تبقيك متيقظاً، يشعر الكثيرون بأن شرب القهوة يجعلهم يميلون إلى النعاس.

هذا الشعور كثيراً ما يصفه محتسو القهوة، حتى لو لم تكن قهوتهم منزوعة الكافيين، فما السبب وراء ذلك؟

القهوة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل، إليك الأسباب الكامنة وراء هذا الشعور المتزايد وفقاً لموقع برايت سايد.

1. الكافيين لا يربك نومك

إذا كنت من محبي القهوة ، فلدينا أخبار سارة من أجلك: إذا تناولت كوباً من القهوة في وقت متأخر من الليل، فلن يؤثر هذا على جودة نومك.

توصّل مجموعة من الباحثين إلى نتيجة تفيد بأن شرب القهوة قبل 4 ساعات من وقت ذهابك إلى النوم لن يؤثر بالسلب على نومك أثناء الليل.

راقب الباحثون جودة نوم 785 متطوعاً لمدة أسبوع تقريباً، باستخدام مستشعرات وضعوها على معاصمهم، ومدوّنات عن بيانات نومهم، وكانت النتائج مفاجئة: لم يُـربك شرب الكافيين نومهم.

2. قد تستيقظ من النوم بنشاط أكبر

قد يؤدي تناول كوب من القهوة قبل أخذ قيلولة قصيرة إلى زيادة طاقتك ونشاطك. عند شعورك بالنعاس، يُفرز جسمك مادة الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تحفز النوم. لكن الكافيين يمنع دماغك من استقبال مادة الأدينوزين والتأثّر بها.

وهذا هو السبب في أن شرب القهوة قبل الغفوة قد يساعدك على الاستيقاظ بشعور من الانتعاش والحيوية.

3. قد تشعرك القهوة بالإرهاق

هل شعرت من قبل أنك بحاجة للذهاب إلى الحمام بعد شرب القهوة؟ السبب في ذلك أن الكافيين مدرّ للبول. بمعنى آخر، ستدفعك القهوة إلى استخدام الحمام مرات أكثر من المعتاد.

وعندما يفقد جسمك الكثير من السوائل بسبب تكرار التبول، سيشعر جسمك ببعض الجفاف، وهذا بدوره يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والنعاس.

4. تقلل القهوة مستوى الجلوكوز في دمك

إذا كنت تحب شرب قهوتك بالكثير من السكر والكريمة المخفوقة، فقد تتعرض لنوبة من نقص السكر التفاعلي في الدم بعد فترة وجيزة من شربها.

عندما تدخل هذه السكريات المصنعة إلى جسمك، تبدأ مستويات الجلوكوز في الدم في الانخفاض. ونتيجة لذلك، قد تشعر بالخمول والتعب ونقص في الطاقة والنشاط.

5. العفن في القهوة قد يسبب التعب

قد يبدو هذا الأمر مقرفاً بعض الشيء، لكن من المحتمل أن يحوي مشروب قهوتك على نسبة كبيرة من العفن.

أظهرت الدراسات أن معظم حبوب القهوة ملوّثة بالعفن، ويمكن أن تدفعك السموم الموجودة في هذا العفن إلى الشعور بالنعاس والإرهاق.

6. قد يترجم جسمك شعور التوتر إلى نعاس

هل لاحظت من قبل شعورك بالتوتر بعد تناول كوب من القهوة؟ يحدث ذلك لأن شرب القهوة يضاعف مستويات هرمونات التوتر في جسمك، حتى لو كنت تشرب نفس الكمية كل يوم.

وبعد انتهاء مرحلة استجابة جسمك الأولية لمحفّزات التوتر، قد ترغب في النوم لتهدئة جسمك من هذه الحالة، حيث أن الشعور بالنعاس والإرهاق من الطرق الطبيعية التي يتعامل بها جسمك مع ضغط التوتر.

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