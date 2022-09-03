سيدة تتبرع بذهبها لإنقاذ الطفلة «سيلين» من ضمور العضلات: «شوفت فيها بنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمنعها حاجتها لثمن مصوغاتها الذهبية وأنها في أمس الحاجة لها، بل اتخذت قرارًا وعرضتها للبيع للتبرع بثمنهما للطفلة «سيلين»، التي تصارع ضمور العضلات، ففي اللحظة التي قررت فيها «هدى شعراوي» صاحبة الـ 36 عاما، الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن أسعار الذهب، وجدت العديد من المنشورات حول حالة الطفلة الرضيعة «سيلين» واستغاثات الكثير للتبرع لها بثمن الحقنة الذي يبلغ 20 مليون جنيه، لتجد نفسها لا إراديًا تتواصل لعرض مصوغاتها للتبرع بدلًا من بيعها والاستفادة من ثمنها.

«هدى» تتبرع بـ«غويشتين عيار 21»

لم تتردد «هدى» بحسب حديثها لـ«هُن» عن التبرع بثمن المصوغات، والتي كانت عبارة عن «غويشتين» عيار 21، وبلغ ثمنهم 24.910 جنيه: «الغويشتين غاليين عليا أوي، وكنت بصراحة بفكر أنزل أبيعهم يس وأنا بدورعلى أسعار الدهب لاقيت المنشورات الخاصة بالتبرع للطفلة سيلين، مترددتش لحظة، وقررت أتواصل مع الحملة المسؤولة عن التبرعات ووالدتها واتبرع بالغوايش لعلاج الطفلة».

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«سعرها زاد 70 ألف وشوفت فيها بنتي»

إحساس الأمومة تجاة الطفلة سيلين غلب السيدة هدى، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، لتقرر التبرع لها على الفور، دون النظر للظروف أو حاجتها: «شوفت فيها بنتي اللي أكيد عمري ما هبخل عليها، فلازم أنقذ حياتها، وفعلًا حطيت الغوايش، ومعاهم 40 ألفا، وغيري اتبرع بـ 30 ألفا كمان».

وحول تفكيرها عن حاجتها للمبلغ التي تبرعت به، كشفت السيدة أن الأمر لم يخطر ببالها مُطلقًا: «مش هفكر في كده أبدًا، إحنا كلنا لله، وكله رايح لإنقاذ حياة طفلة».

«ناوية اتبرع بعربية قديمة وبضاعة من شركتي»

التبرع بالأموال والمصوغات ليس نهاية المطاف، فبحسب السيدة التي تترأس شركة إليكترونيات، من المقرر أن تتبرع بسيارة قديمة لم تعد بحاجة لها، وبضاعة من الشركة: «ناوية اتبرع تاني بعربية مش محتاجاها وكمان هعرض آخر شحنة عندي في الشركة للبيع هحطها كلها لسيلين وهتعدي 200 ألف وهيساهموا في فلوس حقنة ضمور العضلات»

قصة الطفلة سيلين ضحية ضمور العضلات

وكانت والدة الطفلة «سيلين» رضوى حمدي، أكدت لـ «هُن» إن ابنتها أُصيبت مبكرًا وهي في عمر الـ11 شهرا، بضمور العضلات الشوكي، وكان أعلمها إحدى الأطباء أن الحل لعلاج المشكلة الصحية لابنتها هو علاج تتناوله كل شهرين ويبلغ سعره 60 ألف جنيه، يباع في الصيدليات، ولكن ستظل ابنتها تعاني من المشكلة، أو العلاج بحقنة مدى الحياة بسعر 2 مليون دولار.