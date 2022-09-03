الامارات | أبوظبي مدينة تخطف القلوب والأنظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر السياحة في أبوظبي من أفضل تجارب السياحة في المنطقة، حيث تتميز بموقعها على الخليج العربي، كما تمتاز أبوظبي بأنها مدينة تسوق ضخمة فيها الكثير من الفنادق والمطاعم والمولات التجارية الفخمة. كما تتواجد فيها مراكز ترفيهية وسياحية كبيرة وتعتبر مدينة أبوظبي مركز جذب للسياح من الداخل والخارج خصوصاً السياح العرب.

وتعد مدينة أبوظبي أحد أسباب الجذب السياحي حيث تحتضن أشهر المتنزهات ومدن الألعاب الترفيهية مثل: حلبة مرسى ياس فورمولا، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وعالم فيراري، وشاطئ الكورنيش، إضافة الى قصر الحصن، والعديد من الأماكن المهمة للزيارة العائلية.

قصر الإمارات

إرث شرقي عريق

تعود ملكية قصر الإمارات إلى شركة قصر الإمارات التي تنضوي تحت محفظة حكومة أبوظبي. ويعكس التصميم المعماري لهذا الفندق الثقافة العربية بامتياز، وكان قد تم إنشاؤه لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي. ويُعتبر القصر الصرح المفضّل لإقامة المؤتمرات المرموقة في القطاعين العام والخاص، كما يستضيف قصر الإمارات أيضاً كوكبة من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الأجنبية والمشاهير.

وقصر الإمارات هو مثال للفخامة في أبوظبي، ويقع على شاطئ خاص، ويعرض الضيافة العربية في أفضل حالاتها. وتم تأثيث كل غرفة من غرف وأجنحة المنتجع على أعلى مستويات الراحة، وتتمتع بإطلالات خلابة وتوفر خدمة الخادم الشخصي على مدار 24 ساعة. وهناك ثمانية أماكن لتناول الطعام تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات التي أنشأها طهاة مشهورون عالمياً، ويضم المنتجع حدائق مورقة ومنتجعاً صحياً فخماً ومسبحين يمكن التحكم بدرجة حرارتهما ونادياً للأطفال ومرسى خاصاً. مع وجود العديد من مناطق الجذب الرئيسية في أبوظبي على مسافة قصيرة، بما في ذلك وجهات التسوق الفخمة والمواقع الثقافية والتراثية الرائعة، ويوفر قصر الإمارات للضيوف المكان المثالي لاستكشاف جمال وسحر عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعدّ القصر من أشهر المعالم في العاصمة، ويمتد المبنى الرئيس على مسافة تقارب الكيلومتر من الجناح الشرقي إلى الجناح الغربي وتغطي حدائقه مساحة 100 هكتار.

صيف النشاطات

والتجارب الجديدة

ويدعو قصر الإمارات - أبوظبي، ضيوفه إلى إقامة صيفية رائعة مليئة بالنشاطات والاكتشافات في رحاب المنتجع الفاخر الواقع على الواجهة البحرية، حيث يقدم المنتجع مجموعة مختارة من التجارب مثل مخيم الصغار الصيفي الذي يشرف عليه مدربون من مانشستر سيتي، ودروساً في الطهي، وحمامات صوتية، وتجارب الرفاهية خلال النهار، وهي متاحة حتى 30 سبتمبر 2022.

وإذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بالاسترخاء إلى مستوى جديد تماماً، فقد اتخذ فندق قصر الإمارات خطوةً رائدةً جديدة من أجل تجربة مثالية للاسترخاء وتجديد النشاط، ولتوفير علاجات الرفاهية والجمال الشاملة مع إطلاق «The Hideaway by Emirates Palace Spa»، وهو بمثابة ملاذ أنيق يحاكي كل الحواس ويقوم على أقدم ممارسات العلاجات الشافية من حول العالم الهادفة إلى إعادة التوازن إلى الجسم والعقل والروح.

«The Hideaway»

تم تصميم «The Hideaway by Emirates Palace Spa» بهدف منح الضيوف فرصة لتجديد النشاط وإعادة الطاقة إلى الجسم مع مجموعة من العلاجات والخدمات، فيتيح لهم الاستمتاع برحلة تضمن لهم الشعور بالحيوية الداخلية والإشراق الخارجي.

ولعل أحد أبرز العلاجات هو علاج «روز آند عود هوت كوتور» المصمم حسب الطلب والذي يتميز بزيت سوداشي الفاخر المستخرج من أفخر وأجود الأخشاب، إلى جانب التقنيات المستوحاة من تقاليد حسن الضيافة العربية الأصيلة لتتلاءم مع احتياجات كلّ فرد. ولا ينتهي التدليك إلا بعد دهن كريم الورد المخملي على نقاط الوصول إلى الطاقة في الجسم واليدين والقدمين في أجواء فاخرة، ما يسمح للضيوف باستعادة حيويتهم ونشاطهم.

وتتنوّع الخدمات والمنتجات المعروضة في The Hideaway من سبا قصر الإمارات من تقنية الوخز بالإبر المتأصلة في صميم التدليك التايلندي إلى العلاج الانعكاسي على الطريقة الصينية القديمة إلى العلاج العطري المستوحى من ممارسات التدليك في الشرق والغرب معاً. وتتوفّر إلى ذلك خدمات أخرى كثيرة في الخلوة العلاجية تشمل علاجات تجميل الوجه وعلاج الشعر والرأس بزيت الأرغان، إلى جانب خدمة شرانق الورد والحمامات الصوتية الخاصة التي يتولاها معالجون في غاية المهارة.

قصر الإمارات هو مثال للفخامة في أبوظبي ويقع على شاطئ خاص ويعرض الضيافة العربية في أفضل حالاتها.