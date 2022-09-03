الامارات | اكتشاف بقايا ديناصور عمره 230 مليون عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن علماء في زيمبابوي، أمس، اكتشاف بقايا أقدم ديناصور في إفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 مليون عام.

وأوضح الفريق الدولي لعلماء الأحافير الذي توصل إلى هذا الاكتشاف، أن الديناصور «مبيريسوروس راثي» كان يبلغ طوله نحو متر واحد فقط، ويصل وزنه إلى 30 كيلوغراماً، وكان يملك ذيلاً طويلاً. وقال كريستوفر غريفين العالم الذي اكتشف العظمة الأولى لهذا الديناصور «كان يمشي على قائمتين وكان رأسه صغيراً».

ويرجّح أن الديناصور كان من أكلة النباتات والحيوانات الصغيرة والحشرات.