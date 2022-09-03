الامارات | ملياردير تشيكي يشتري قلعة فرنسية بـ 43 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترى الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي، قلعة قرب العاصمة الفرنسية باريس مقابل 43 مليون يورو (43.1 مليون دولار) بغرض تحويلها إلى مجمع فندقي فاخر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن كريتينسكي اشترى القصر الذي يحمل اسم «شاتو دو ماراي» والمساحة المحيطة به من عائلة أرستقراطية فرنسية هذا الصيف.

ويقع القصر على بعد 36 كيلومتراً من باريس، ويُعد من أبرز الأمثلة على العمارة الفرنسية في عهد لويس الـ16، ويضم العديد من المباني ومتنزهاً وبحيرة بطول 550 متراً.