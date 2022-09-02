في أول ظهور لها.. رئيس مصنع 27 الحربي: المسؤولية كبيرة وجاهزون للتحدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي لإنتاج الذخيرة، إن توليها العمل كأول سيدة في هذه المسؤولية أمر في غاية الأهمية، لافتة إلى أن المصنع هو صاحب أول طلقة مصرية أطلقت وله تاريخ طويل في الصناعة المدنية.

منتجات المصنع بجودة عالية على مستوى عالمي

وأوضحت «عبد المنعم» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc» أن مصنع 27 الحربي يصنع ذخيرة الأسلحة الصغيرة لخدمة القوات المسلحة والشرطة بطاقة كاملة، لافتة إلى أن جودة منتجات المصنع عالية ومميزة على مستوى عالمي، إضافة إلى أن الهدف من المصانع الحربية أن تعمل وقت الحرب على صناعة الذخيرة وفي وقت السلم تصنع المنتجات المدنية التي تدعم السوق المصري الذي اعتمد على منتجاتها لسنوات طويلة وتميزت بالأفضلية في الجودة والسعر.

منتجات مصنع 27 الحربي

وأشارت المهندسة دينا عبد المنعم إلى أن مصنع 27 الحربي اشتهر بصناعات اللوحات الكهربائية والمراوح والشفاطات، مؤكدة أن المصنع يعمل حاليا على تطوير منتجاتهم ويصل لتحقيق توطين الصناعة بشكل كامل على الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة.

خبرة سابقة للمهندسة دينا عبد المنعم

وأكدت المهندسة دينا عبد المنعم أنها حصلت على العديد من الدراسات المحلية والدولية بدعم من وزارة التخطيط وبالتعاون مع بعض الجامعات الأجنبية لتحقق مسيرة علمية أكاديمية توجت بسنوات من العمل الهندسي داخل ورش الإنتاج في المصانع الحربية، لافتة إلى أنها لم تتوقع تولي المنصب خاصة وأنه لم يحدث من قبل «المفاجأة كانت كبيرة جدا عليا والسيد وزير الإنتاج الحربي أبلغني بالخبر وكنت مذهولة لأنها أول مرة تحصل وأتمنى ربنا يقدرني وأكون على قدر الثقة».

مشددة على أن المرحلة القادمة هي تحدٍ كبير تتحمله بجد واجتهاد لإثبات قدرتها على تحمل المسؤولية، لافتة إلى انها اجتمعت بقيادات المصنع ووضعت الخطة المستقبلية ووزعت المهام على فريق العمل.