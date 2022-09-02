مات قبل حفل تخرجه.. كواليس تكريم أب بدلا من نجله بجامعة حلوان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

باتت خطواته ثقيلة، اليوم الذي انتظره أكثر من 18 عاما، منذ أن وضع طفله وحتى آخر أيام امتحانات الجامعة لم يتحقق مثلما تمنى وحلم برفقته، إذ غيّب الموت نجله قبل حفل تخرجه بأيام، وبات الأب وحيدًا، يستلم شهادته وسط زملائه بدلًا منه، لا يمكنه التوقف عن البكاء أمام الجميع، ولا يمكنه التخلف عن هذا اليوم الموعود الذي انتظره الثنائي، وحضره الأب المكلوم وحده.

كواليس تكريم أب بدلًا من نجله المتوفي

مقطع فيديو، وثقة المصور محمد البرج، خلال حفل تخرج طلاب جامعة حلوان، رصد من خلاله لحظة تكريم أب بدلًا من نجله الذي توفي قبل حفل التخرج.

صدمة وحسرة وانكسار ظهرت على ملامح الأب المكلوم على ضناه، لم تحتويها سوى أحضان زملاء نجله، والقائمين على حفل التخرج والتكريم، وثقها المصور في لقطات مؤثرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمد البرج، مصور المقطع الكواليس لـ«هن»، موضحا أن التصوير جاء بمحض الصدفة، دون أن يعلم قصة الأب ونجله: «إحنا كل يوم زي ما بنصور أي حفلة عادي بيحصل صدفة أو اللي بنسميها اللقطة بتاعة الحفلة كلها، واللي حصل وقتها إن الأب كان بيبكي جامد وهو لوحده وأصدقاء ابنه اللي معاه».

الابن كان مريضا من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع: «عرفنا إن الراجل دا ابنه متوفي قبل حفلة التخرج وأن ابنه إسلام كان مريض ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرروا صحاب ابنه يعملوله مفاجأة ويكرموه مكان ابنه المتوفي في المسرح واحنا وثقنا اللحظة دي».

وحول حالة الأب خلال التكريم، أكد «البرج» أنها كانت من أصعب اللحظات: «عيون والده كانت مكسورة أوي والموقف كان صعب لكن اللافتة كانت إنسانية وكويسة من أصدقائه اللي حبوا يفرحوه ويحسسوه أن كلهم».