5 علماء تسببت اختراعاتهم في قتلهم.. أبرزهم وليام نيلسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن معظم الاختراعات أفادتنا جميعا في حياتنا اليومية، إلا أنها أنهت حياة مخترعيها في كثير من الأحيان.

وفيما يلي نوضح لكم أبرز 5 مخترعين تسبب اختراعاتهم في إنهاء حياتهم، وفق ما أوضح موقع" mentalfloss".

هنري وينستانلي:

كان مخترعًا ومهندسًا في إنجلترا في القرن السابع عشر، وقد بنى متحفًا للعجائب الميكانيكية وأدار "مسرحًا مائيًا" يحتوي على ألعاب نارية، وبالمال الذي جناه من هذه المعالم، اشترى خمس سفن ولكن تحطمت اثنتان منها على الفور على صخور Eddystone في إنجلترا.

وصمم وينستانلي في عام 1696 منارة ضخمة لتمييز الصخور الخطرة، وحصل على الموافقة على تصميمه.

كما بنى هيكلًا من الجرانيت والخشب ومثبتًا بدعامات حديدية على صخرة جرداء على بعد عدة أميال من ساحل القنال الإنجليزي.

وكان ارتفاعه في النهاية 115 قدمًا من القاعدة مع 60 شمعة مشتعلة في غرفة الفانوس الزجاجي لتوجيه السفن القريبة.

وسارت الأمور على ما يرام حتى ليلة 26 نوفمبر 1703 حيث جاءت العاصفة التي استمرت أيامًا، وتعتبر واحدة من أكبر العواصف في التاريخ البريطاني التي ضربت ساحل القنال الإنجليزي، وحملت الرياح والأمواج الشديدة منارة وينستانلي وهو بداخلها.

توماس ميدجلي:

وجدت بعض اكتشافات توماس ميدجلي جونيور استخدامًا واسع النطاق في القرن العشرين.

واكتشف الكيميائي الأمريكي أن مركب رباعي إيثيل الرصاص يمكن أن يضاف إلى البنزين لمنع خبطات المحرك في السيارات، وقرر أن بعض مركبات الكلوروفلوروكربون تنتج مادة تبريد ممتازة.

ولأن كلا هذين التطبيقين كان لهما تأثير رهيب على البيئة، فقد حصل على العديد من الميداليات لعمله المبتكر كمسؤول تنفيذي وباحث في شركة كيميائية.

وفي سن 51 أصيب ميدجلي بشلل وفقد استخدام ساقيه، واخترع نظام مكون من الحبال والبكرات فوق سريره حتى يتمكن من رفع نفسه إلى وضعية الجلوس وحتى لا يكون عبئًا على الآخرين عند نهوضه والقيام بأبحاثه، ولكن للأسف في 2 نوفمبر 1944، هذه الحبال والبكرات كانت السبب في القضاء عليه، حيث علق أحد الحبال مرة بالخطأ فاختنق ومات.

وليام نيلسون:

حاول الكثير من المخترعين جعل الدراجات أو السيارات أو القطارات أسرع.

ولكن لا يُعرف الكثير عن ويليام نيلسون، الذي كان عام 1903 يبلغ من العمر 24 عامًا يعمل في شركة جنرال إلكتريك في شينيكتادي في نيويورك.

وعمل نيلسون على اختراع دراجة آلية وأخذها في اختبار للجري على تل مقابل منزل والد زوجته في قرية مابليتاون، لكنه سقط من على الآلة ومات على الفور.

فاليريان إيفانوفيتش أباكوفسكي:

حاول سائق سوفيتي من مواليد مدينة لاتفيا يدعى فاليريان إيفانوفيتش أباكوفسكي إنشاء عربة قطارعالية السرعة حتى يتمكن المسؤولون السوفيتين الذين عمل معهم من السفر في جميع أنحاء البلاد بشكل أسرع.

وفي ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفيتي يشجع المهندسين على تجربة وضع مراوح الطائرات في القطارات لتسريع السفر البري.

وصمم فاليريان المخترع البالغ من العمر 25 عامًا سيارة انسيابية بيضاوية الشكل مزودة بمحرك طائرة ومروحة على ظهرها لزيادة قوة الدفع، وأطلق عليها اسم Aerowagon، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 87 ميلاً في الساعة.

وفي 24 يوليو 1921 ، صعد أباكوفسكي وحوالي عشرين راكبًا على متن طائرة Aerowagon وسافروا بأمان من موسكو إلى مدينة تبعد حوالي 120 كيلومترا، ولكن في رحلة العودة، قفزت السيارة على المسار بسرعة 70 كيلو مترا في الساعة، مما أسفر عن مقتل المخترع وخمسة دبلوماسيين أوروبيين كانوا على متنها.

ويليام بولوك:

عمل محرر صحيفة في منتصف القرن التاسع عشر وسعى بولوك إلى تقليل العمالة المطلوبة لطباعة الأخبار، لذا طور مكبسًا دوارًا يمكن تغذيته باستمرار بالورق، مما ما يساعد على زيادة الإنتاج إلى حوالي 11000 ورقة في الساعة.

ولكن في 2 أبريل 1867، كان بولوك يجري تعديلات بقدمه على مطبعة مثبتة فأصبحت ساقه متشابكة في حزام متحرك وسُحقت، وبعد أيام قليلة أصيب بالغرغرينا وخضع لبتر ساقه، وساءت الأمور أكثر ومات من مضاعفات جراحية.

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