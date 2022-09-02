لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك إذا دلكت أذنيك يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لكل شخص نصيب من اللحظات غير السارة، مثل الإجهاد أو القلق أو الصداع، لكنّ الحل بسيط للغاية، إذ يُكمن في تدليك الأذن.

إنه إحساس عصبي مريح يمكن أن يحرر عقلك من المشاكل والانزعاج الجسدي. وأفضل ما في الأمر أنه يمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت وبسرعة وسهولة، وفق ما ذكر موقع "برايد سايد" الأمريكي.

- ينخفض الألم في عضلاتك.

أجريت تجربة لاختبار ومعرفة ما إذا كان تدليك الأذن يمكن أن يساعد في تقليل الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

وأظهرت النتائج أن هذا الإجراء البسيط هو طريقة فعالة لتقليل الانزعاج.

يحفز سحب وفرك مناطق مختلفة من أذنيك برفق، وخاصة فصوصك، الكثير من النهايات العصبية، ويمكن أن يساعد دماغك على إطلاق الإندورفين.

ومن المعروف أن هذه الهرمونات تجعلنا نشعر بتحسن وتساعد في تخفيف الألم.

أيضًا، يمكنها تحسين الدورة الدموي، حتى أن بعض الدراسات أظهرت أنه بفضل هذه الإجراءات البسيطة للتدليك، كان الناس قادرين على إدارة آلامهم الجسدية بشكل أفضل.

- تنخفض مستويات التوتر والقلق لديك

أثبتت نتائج دراسة أخرى أن تدليك الأذن هو شيء جيد للقيام به في المواقف العصيبة.

دلك أذنك بحركات دائرية بطيئة إذا شعرت بالتوتر أو الذعر أو القلق أو الإرهاق أو الغضب، تقع هذه النقطة في الجزء العلوي من أذنك، في الجزء الذي يبدو وكأنه أجوف على شكل مثلث.

- يمكن تخفيف الصداع النصفي بشكل ملحوظ

في حين أن مسكنات الألم يمكن أن يكون لها بعض الآثار الخطيرة والمدمرة على جسمك وصحتك، فإن تحفيز الأذن غير ضار بشكل عام.

يمكنك أيضًا دمجه مع بعض العلاجات الطبيعية مثل شاي النعناع للحصول على تأثير أفضل.

- ستتمكن من إنقاص الوزن بشكل أسرع

بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي، يمكنك أيضًا البدء في فرك نقاط مختلفة على أذنيك يوميًا.

اتضح أنه مع الإجراءات الروتينية الضرورية الأخرى، قد يعزز التدليك فقدان الوزن بشكل أسرع. بعد الوصول إلى هدفك، تأكد من الاستمرار في أدائه للحفاظ على وزنك والحفاظ على صحتك.

- يمكن أن يكون مفيدا لمحاربة الأرق

نظرًا لأن تحفيز الأذن له تأثير استرخائي، يمكنك القيام بذلك قبل النوم لتهدئة نفسك وتخفيفها.

على الرغم من أن هذا الإجراء وحده لن يساعدك على التخلص من الأرق تمامًا، إلا أنه يمكن أن يساعدك على الاسترخاء، وهو أمر ضروري لنوم جيد. كما يمكنك استخدامه بالإضافة إلى العلاجات الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

- يمنحك دفعة طاقة

قد تنسى استخدام قهوة الصباح لإيقاظ نفسك. بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة فرك أذنيك بشكل أكثر كثافة.

تحفيز النهايات العصبية لأذنيك يمكن أن ينشط بعض مراكز الدماغ ويزيل التعب، ويمكنك القيام بذلك أثناء النهار أيضًا، عندما تشعر أن التعب يداهمك ومستوى طاقتك منخفض.

- كيفية إجراء تدليك للأذن:

- اسحب الجزء العلوي من أذنك برفق، مع الإمساك بإبهامك والسبابة. افرك أصابعك للأمام والخلف ببطء بينما تشق طريقك إلى الحافة الخارجية لأذنك.

- اضغط على الثنية خلف أذنك بحركات هبوطية. يمكنك أيضًا محاولة تتبع الخطوط العريضة لمنحنيات أذنك ومنحنياتها - اضغط على الفص بأصابعك ثم حرك الأذن برفق.

- اسحب شحمة الأذن بعيدًا عن رأسك. اضغط الفص بين أصابعك مرة أخرى وقم بحركات دائرية معهم ، وعجن الفص ببطء.

- اسحب الجلد خلف أذنك أيضًا وانتقل إلى أسفل محيط الأذن. يمكنك القيام بذلك حتى تصل أصابعك إلى خط الفك.

- ضع راحة يدك على أذنك حتى يتم تغطيتها بالكامل. اضغط على أذنك وحرك راحة يدك لأسفل لجعل الجزء العلوي من تجعيد الأذن.

- غطِ الأُذن براحة يدك وابدأ في عمل حركات دائرية بيدك.

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