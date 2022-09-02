استجابة لـ«مصر تستطيع».. منحة دراسية من جامعة الدلتا لإحدى محاربات السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت هايدي حازم، إحدى محاربات السرطان حاصلة على مجموع 82% في الثانوية العامة، إنها كانت تحلم بالانتهاء من الثانوية العامة مع تخطي محنة الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أنها كانت تكافحه منذ عام 2017.

كفاح «هايدي» مع المرض اللعين

وتابعت في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»: «المرض اللعين مش آخر الدنيا وربنا عوضني، واللي ربنا بيحبه بيبتليه ويختبر صبره، وأنا كنت راضية بقضاء الله والموضوع مجرد صبر وربنا بيعوضنا بشكل كبير جدا»، مضيفة أن الإنسان يجب أن يواجه أزماته بالتحمل والصبر والكفاح ويثق في الله أن نعم الله لا تنتهى.

تخصيص 10% من جهدها لغير القادرين

وأضافت: «أنا ناوية أخصص 10% من جهدي بعد التخرج لخدمة الناس وغير القادرين».

ومن جانبه، قال الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، إن الطلاب والطالبات المكافحين محل اهتمام من الجامعة بشكل دائم، معلنا أن كلية العلاج الطبيعي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

منحة دراسية من جامعة الدلتا

وأضاف «المشد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن مجلس أمناء الجامعة لا يدخر جهدا في دعم غير القادرين والمتفوقين والمكافحين في إطار مبادرة حياة كريمة، من خلال تقديم 52 منحة على مستوى كليات الجامعة للمتفوقين رياضيا وعلميا على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة لتخفيضات للنقابات والجهات المهنية وأبناء شهداء الجيش والشرطة.

وأشار الدكتور يحيى المشد إلى أن الجامعة تهتم بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص تعليم للشباب المصري غير القادرين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن الجامعة ستوفر منحة دراسية كاملة في كلية العلاج الطبيعي للطالبة هايدي حازم مكافحة السرطان.