«نشوى» قررت الغناء في الشارع بدلا من الأوبرا: عاوزة الناس تسمع وتستفيد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قررت النزول للشارع لتكون سببا في رسم السعادة، لتحدث تغييرا في نفسها وتطويرا في شخصيتها، وتعرض موهبتها للجمهور، فترى «نشوى» أن جمهور الشارع لا يستهان به، ويرغب في رد فعل فوري ووقتي.

«مغنية الشارع» لقب أطلقته «نشوى» على نفسها، حيث قررت الغناء في الشارع خلال جائحة فيروس كورونا ومعرفة رد فعلهم، وذلك خلال لقائها ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس.

نشوى تغني منذ 10 سنوات في الأوبرا

منذ 10 سنوات تغني «نشوى» في الأوبرا وفي فرقة سيد درويش قبل قرارها بالغناء في الشارع، حيث شعرت بأن هذه الخطوة ستعطيها فرصة أكبر للتعامل مع الناس، ومعرفة ردود أفعالهم بشكل مباشر مقارنة بالغناء على خشبة المسرح.

أغنية فتحت لها أبواب الرزق

«جرح تاني» أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب غنتها «نشوى» وفتحت أبواب الشهرة أمامها، لافتة إلى أنها تتمنى أن تكون معروفة وسط الناس، وتطرح أغاني تؤثر على الجمهور بشكل إيجابي، «عاوزة الناس تسمعني وتستفيد، لما بغني وأنا متضايقة مودي بيتغير».