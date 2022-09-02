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«غادة وعلياء» من أبطال الثانوية العامة.. التحقتا بكلية الطب بعد رحلة كفاح

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطالبتان علياء وغادة.. من المتفوقين في الثانوية العامة

علياء وغادة، فتاتان من أسرتين من الأسر المكافحة بمحافظة الفيوم، قررا تحدي الظروف والانتصار على الثانوية العامة إلى أن حصلا على مجموع كلية الطب بجامعة الفيوم.

 

«أهلي دعموني وشجعوني إنى أنجح وقالوا لي اوعي تنسي أصلك مهما وصلتى لنجاح أو تفوق»، هكذا بدأت علياء جودة، ابنة محافظة الفيوم والمتفوقة في الثانوية العامة حديثها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»المذاع على فضائية «DMC».

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حلمها تكون تكون زي الدكتور مجدي يعقوب

وتابعت علياء: «مصروفات الطب كثيرة لكن ربنا هيقدرنا وعندي أمل وثقة كبيرة في قدرة ربنا على كل شيء، ونفسي أكون زي الدكتور مجدي يعقوب»، مضيفة أنها تتمنى أن تدرس الطب وتساعد المحتاجين وتوفر 10% من جهدها لخدمة غير القادرين.

ومن جانبها، قالت الطالبة غادة محمد، ابنة الفيوم والمتفوقة في الثانوية العامة، إن والدها يعمل مزارعا، وكان حلمها دخول كلية الطب، متابعة «كنت دايما أتمنى إني أكون مصدر أمان للناس وأعالجهم وأخفف من آلامهم».

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رد الجميل بعد التخرج

وأكدت  أنها بعد تخرجها في كلية الطب ستخصص جزءا كبيرا من علمها والفحص الطبي لغير القادرين والمكافحين من أبناء بلدتها، «لازم نرد الجميل ونعمل خير فوق الخير اللي بنوصله من ربنا».

وأعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على فضائية «DMC»، أن البرنامج سيسهم في تغطية تكلفة مصروفات الدراسة والإقامة بالمدينة الجامعية من خلال المنح الدراسية المخصصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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