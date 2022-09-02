منها البيض واللبن والزبادي.. 5 وصفات لحماية شعرك من تلف طقس الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الاستعداد لانتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ووداع أيام فصل الصيف تدريجيًا، تبدأ العديد من الفتيات والسيدات في البحث عن طُرق علاج خصلات الشعر التي تعرضت للتلف خلال أشهر الصيف، بسبب الحرارة والرطوبة، التي تؤدي لتساقطه تدريجيًا.

وتبتعد العديد من الفتيات عن منتجات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيماوية لتتجنب آثارها الضارة على الشعر على المدى البعيد، إذ يفضلن الوصفات الطبيعية.

5 وصفات لعلاج شعرك من تلف طقس الصيف

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 5 وصفات لعلاج شعرك من تلف طقس الصيف، وفقًا للموقع الهندي BOLDSKY.

ماسك الخل والبيض

اخفقي 2-3 بيضات، مع ملعقة كبيرة من الخل، وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من العسل.

تخلط المكونات في الخلاط وتشكيل عجينة سميكة.

ضعيها على أطراف الشعر واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر أو البارد.

ماسك زيت جوز الهند واللبن الرائب والعسل.

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة واحدة من العسل، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، وملعقة صغيرة من ماء الورد.

امزجيها جيدًا وضعيها على الشعر المغسول بالشامبو.

ضعيها لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيها جيدًا بالماء البارد.

ماسك الزبادي للشعر

في وعاء عميق، اخلطي ست ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج وبيضة مخفوقة.

ضعي هذا الخليط على شعرك ودلكيه جيداً.

حافظي على تغطية شعرك بمنشفة أو قطعة قماش ناعمة.

اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل واغسله بالماء البارد.

ماسك خل التفاح

ضعي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، مع ملعقة كبيرة من العسل، وكوبين من الماء.

تخلط جميع المكونات جيداً وتصنع منها عجينة ناعمة.

ضعيه على أطراف شعرك بعد غسله بالشامبو.

لا تضعيه على فروة الرأس مباشرة.

اشطفه بالماء البارد بعد 15-30 دقيقة.

ماسك جل الصبار

فقط اخلطي أربع ملاعق كبيرة من جل الصبار، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، حتى تصبح عجينة ناعمة، ثم ضعيها على شعرك بعد غسله بالشامبو واغسليه بالماء الفاتر.