احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين د يعتبر من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان، فهو يساهم في عمل عدد كبير من الوظائف البيولوجية الحيوية، ويساعد في تحسين صحة العظام والقلب والأمعاء والجهاز المناعي.

وبالرغم من ذلك إلا إن الإفراط في تناول فيتامين د يضر بصحة الإنسان، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

علامات التسمم بفيتامين د:

القيء والغثيان وآلام البطن وتشنجات الساق وطنين الأذن وجفاف الفم وزيادة العطش والإسهال.

كيفية ضمان مستويات فيتامين د المناسبة؟

يقترح الباحثون، أن الجلد يجب أن يمتص حوالي 30 دقيقة من ضوء الشمس مرتين في الأسبوع على الأقل، وهناك أيضًا بعض المصادر الغذائية الرائعة لفيتامين د، ومع ذلك، فإن الشمس تعتبر مصدرًا قويًا لفيتامين د، ولكن قبل تناول مكملات فيتامين د يجب استشارة الطبيب ومعرفة الجرعة المناسبة من المكملات.

لماذا نحتاج إلى مكملات فيتامين د؟

فيتامين د مهم لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم ودعم الغدة الدرقية، كما وجد الباحثون أن الجرعات اليومية المعتدلة من مكملات فيتامين (د) تقلل من حالات السرطان المتقدمة.

لذا من المهم معرفة الجرعة المناسبة لفيتامين د قبل تناوله، لأن الجرعات العالية من فيتامين د تزيد من خطر الإصابة بالكسور.

علامات نقص فيتامين د:

تشمل بعض هذه العلامات التعب وآلام العظام وضعف وآلام وتشنجات العضلات وتغيرات المزاج والاكتئاب، وعند الأطفال يسبب النقص الحاد في فيتامين د إلى كساح الأطفال، ما يؤدي إلى أنماط نمو غير صحيحة وضعف في العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل.

الأطعمة الغنية بفيتامين د:

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون وسمك القد والتونة، واحدة من أفضل مصادر الغذاء لفيتامين د، كما يعد البيض أيضًا مصدرًا لفيتامين د وخاصة صفار البيض.

بالإضافة إلى أن الفطر والحليب والحبوب وعصير البرتقال من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د أيضا.

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