"لو في مصيف".. 7 فوائد مذهلة تقدمها رمال البحر لبشرتك وجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نميل جميعًا إلى الشعور بالاسترخاء أثناء المشي على تلك الحبيبات الصغيرة من الرمال، لكن هل تعلم أن فوائد الشاطئ لا تنتهي بالشعور بالسعادة فحسب، بل توفر أيضًا بعض المزايا الجمالية للعناية بالبشرة والجسم، وفقًا لموقعي "health" و"westwindislandresort".

1. الرمال مقشر طبيعي، إذ يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة من البشرة أو من أي مكان آخر في جسمك.

2. يساهم في تجديد البشرة بشكل طبيعي، ما يضفي ملمسًا ناعمًا بمجرد غسل تلك الرمال من أجزاء جسمك بعد الذهاب إلى الشاطئ.

3. يوفر المشي على الرمال طريقة رائعة لتقشير الجلد الميت من القدمين.

4. يساعد رمال البحر على جعل اليدين أكثر نعومة، فقط افركي اليدين بالرمل الرطب بماء البحر لحوالي 10 دقائق.

5. يؤدي المشي على الرمال إلى تحييد الجذور الحرة المدمرة في جسمك مما يحسن الصحة ويبطئ الشيخوخة.

6. يعمل المشي حافي القدمين على الرمال في تقليل التوتر.

7. تساهم أيضًا في تحفيز النهايات العصبية في قدميك، والتي لا يتم استخدامها كثيرًا عند ارتداء الأحذية.

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