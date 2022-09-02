قطعة ثلج تنهي حياة طفلة.. سقطت عليها فماتت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

كتبت قطعة ثلج نهاية حياة طفلة لم تُكمل عامها الثاني، بسقوطها عليها، في بلدة بيسال ديمبو بمنطقة كتالونيا الإسبانية، إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.

وتوفيت الطفلة الصغيرة صباح الأربعاء متأثرة بصدمة شديدة في الرأس بعد أن أصيبت عندما كانت خارج المنزل مع والديها.

لقيت الطفلة التي تبلغ من العمر 20 شهرًا مصرعها بعد إصابته بقطعة ثلج طولها 10 سم، خلال عاصفة ثلجية عنيفة في شمال شرق إسبانيا، حسبما ذكر موقع "sky news".

وفارقت الطفلة الحياة في المستشفى متأثرة من سقوط تلك الثلجة على رأسها، مع العلم لم يتم الإبلاغ عن اسم وجنسية الفتاة حتى الآن.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن نحو 50 شخصًا تم علاجهم من أثر إصابات ناتجة عن العاصفة، بالإضافة إلى تضرر المباني والسيارات.

وصرحت حكومة المنطقة، أن تلك العاصفة تعد الأقوى من نوعها في كتالونيا منذ 20 عامًا.

ومن المتوقع حدوث عواصف سريعة ومضطربة في شرق إسبانيا، بعد موجات الحر الشديدة خلال الصيف، سواء على اليابسة أو في البحر الأبيض المتوسط.

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