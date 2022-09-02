واقعة حقيقية.. ذهبت إلى السوق فوجدت عريسا: "جريت وراه وجابته لحد ما اتجوزها"

محمد اسماعيل - القاهرة - واقعة غريبة تماثل مشهد في الفيلم المصري الشهير "البحث عن فضيحة" والذي خرج منه إفيه "عريس يا أبوي" للراحلة نبيلة السيد، عندما وجدت عريسًا لها، غير إنها تجسدت على أرض الواقع.

في الهند وتحديدًا ولاية بهار، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تركض خلف رجل من أجل الزواج منها.

وبحسب ما ذكر موقع "timesnownews"، فإن المرأة ذهبت إلى السوق مع والديها وهناك اكتشفت عريسها، وأصرت على الزواج منه.

مع ازدحام المكان، حاول الرجل الهروب من المنطقة، غير إن المرأة ركضت وراءه وأمسكت به وتوسلت إليه.

وفي مقطع الفيديو، يظهر الرجل وهو يحاول تحرير نفسه من قبضة المرأة مرارًا وتكرارًا.

وزعمت عائلة المرأة أنه تم ترتيب موعد الزفاف قبل نحو ثلاثة أشهر، وبحسب ما ورد أعطوه دراجة و50 ألف روبية نقدًا كمهر لأسرة الرجل.

وعندما اقترب موعد الزفاف قدّم العديد من الأعذار لتأجيل الزفاف، وعندما انتشرت هذه القصة الدرامية، تدخلت الشرطة.

وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث واقتادوا الطرفين إلى قسم الشرطة، تم تقديم المشورة لعائلات المرأة والرجل.

وافق الطرفان في النهاية على الزواج، وتزوجت المرأة والرجل أخيرًا في المعبد المجاور لمركز الشرطة.

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