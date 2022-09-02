من هي وفاء بن خليفة؟.. معلومات عن سفيرة النوايا الحسنة السعودية بعد وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد صراعها مع المرض، توفيت أمس وفاء بن خليفة، سفيرة النوايا الحسنة السعودية، تاركة أطفالها الثلاثة، وذلك بعد قيامها بجولة بين اليونان وإيطاليا، كما تركت العديد من الأعمال الخيرية التى سوف تخلد ذكراها، وشكل هذا الخبر صدمة كبيرة لدى الشارع العربي والعالمي نظرا لأعمالها الخيرية الكبيرة، بينما تساءل البعض من هي وفاء بن خليفة.

ويجيب «هن»، في التقرير التالي، عن تساؤل من هي وفاء بن خليفة؟، بحسب وسائل إعلام سعودية.

سبب وفاة وفاء بن خليفة

تعرضت وفاء بن خليفة، بعد جولتها بين إيطاليا واليونان، لأزمة صحية شديده خلال زيارتها إلى بلجيكا نقلت على إثرها إلى مستشفي في بروكسل، وبعد محاولات عديدة لإنقاذها فلشت وتوفيت حينها تاركة إنجازات لأعمالها الخيرية، فانتشر خبر وفاتها بالمملكة السعودية، وتلقاه الكثيرون بالمزيد من الحزن والأسى، بسبب ما كانت تقدمه من عمل إنساني من خلال مؤسسة وفاء الخير الإنسانية في أكثر من دولة عربية، حيث كانت ليست مقتصرة على السعودية والدول العربية فقط بل جابت العالم كله.

من هي وفاء بن خليفة؟

وفاء بن خليفة، هي إعلامية وسيدة أعمال سعودية، أم لثلاثة أولاد، وتقيم في مصر مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الطرابلسي، حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة من مؤسسة أمسام، انخرطت في الأعمال الخيرية وأسست «وفاء الخير والإنسانية» لتكون جمعية خيرية تحمل اسمها، كما حصلت على عدة تكريمات لمجهوداتها الخيرية خاصة في أزمة كورونا.

أطلقت وفاء بن خليفة، العديد من الحملات الخيرية في ظل تفشي فيروس كورونا، وكانت تقدم بنفسها المساعدة العينية والطبية والمادية للمصابين والمحتاجين، كرمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، كما نالت جوائز عن خدماتها الإنسانية القيمة، ومن ضمن مخططاتها الخيرية في مصر، إنها قد بدأت بالتأسيس لمدرسة خاصة بالأطفال المتفوقين النوابغ في جمهورية مصر العربية لإنشاء جيلاً مميزاً.