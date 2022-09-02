أبراج «البنات الجدعة».. «صاحبة صاحبتها واللي بتقف جنب جوزها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الجدعنة» من الصفات الإيجابية التي يتميز بها بعض الأشخاص بحرصهم ومساندتهم لطرف آخر سواء صديق أو قريب أو زوج وغيرهم.

وتقدم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد عبر «هن»، أكثر أبراج البنات التي تتصف بالجدعنة وما تفعله الفتاة مع الطرف الآخر من مساعدة ومساندة.

أبراج البنات الجدعة

برج الثور

صاحبة برج الثور، إذا وجدت أي شخص في أزمة، تجدها تقف بجانبه وتمتلك تعاطفًا وشفقة مع أي إنسان لديه مشكلة وتظل تبحث على أفضل الحلول العملية له أي ما يناسبه.

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تتصف بالجدعنة جدًا، وخاصة مع زوجها فتجدها تقف بجواره وتسانده ومخلصة له.

برج القوس

تعتبر صاحبة برج القوس من السيدات اللاتي تقف بجانب الشخص الذي تحبه وتظل تسانده وتعطيه النصائح بكل إخلاص بحسب وصف عبير فؤاد: «بتفضل ورا الشخص اللي بتنصحه عشان ينفذ اللي بتقوله وممكن ده يضايق منها الناس لأن مش شرط كل حد عايز يعمل اللي بتقول عليه، بس هي بيبقى عندها ده الصح»، حيث إنها شخصية جدعة وتحاول مساعدة أي إنسان محتاج لها.

برج الجدي

شخصية برج الجدي عملية جدًا وغامضة لا تظهر مشاعرها، وربما يعتقد البعض أنها عملية ومادية إلا أنها جدعة بحسب خبيرة الأبراج: «لما تشوف حد في مشكلة هي لازم تساعده وأكتر وأول حد يقف جنب اللي في أزمة وتساعد اللي معاها بصورة عملية وبإخلاص وتقدم حلول عملية ومترتحش إلا لما مشكلته تتحل رغم أن مظهرها ميقولش كده».

برج الحوت

ووصفت خبيرة الأبراج، صاحبة برج الحوت بأنها صاحبة صاحبتها و«جدعة» جدًا مع أصدقائها ويمكن أن تترك حياتها وطريقها من أجل صديقة أو أي شخص تحبه.

وأشارت إلى أن من البنات «الجدعة» أيضا من تمتلك هذه الأرقام أي تاريخ عيد ميلادها كان يوم «2 أو 11 أو 20 أو 29» من أي برج: «اللي مولدين في الأيام دي من أي برج عندهم جدعنة ويقفوا جنب أي حد في أزمة وبيحسوا بالآخرين، وده اللي بيخليهم يقفوا جانبهم».