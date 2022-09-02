استشاري صحة نفسية: العالم يفقد نصف مليار طفل سنويا بسبب العنف

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت الدكتورة بسنت فاروق، استشاري الصحة النفسية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ العنف موجود في العالم كله وليس مصر فقط، بواقع مليار طفل سنويا، نصفهم يتوفى، مشيرة إلى أنها استنتجت مفهوما ومعنى للعنف من واقع عملها: «العنف هو أسرع وأبسط رد فعل على الغضب».

وأضافت «فاروق»، خلال حوارها مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج 8 الصبح عبر قناة dmc، أن للعنف أشكالا كثيرة يمكن تقسيمها إلى فئتين مثل العنف المعنوي أو الجسدي مثل الضرب أو الإهانة أو الحرمان أو القسوة والعنف غير المباشر، وهو النوع السائد لأن الناس يعتقدون أنه أمر طبيعي.

الطلاق عنف غير مباشر على الأطفال

وتابعت استشاري الصحة النفسية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن انفصال الأبوين عنف غير مباشر، بالإضافة إلى الزواج المبكر والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال المبكرة.

وأوضحت، أن التنمر ليس مقتصرا على الأطفال فقط، لكنه قد يكون في البيت والمدرسة والشارع والإنترنت، وهو ما شهد زيادة كبيرة في الفترات الأخيرة، مشددة على أن الشخص الذي يتنمر غير سوي نفسيا: «الأهل مسؤولين على إنهم وصلوه للدرجة دي، يمارس ضده العنف في البيت ولما يروح المدرسة يمارس نفس العنف على الأطفال الأصغر سنا».

عوامل قد تؤدي إلى العنف

وأشارت، إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى العنف مثل الهرمونات والجينات والأمراض التي تسبب العنف الزائد، بالإضافة إلى أسباب نفسية مثل الإحباط والضغوطات الحياتية: «الضغوط أحد الأسباب التي تؤدي إلى المرض النفسي وبالتالي فإن الأم التي تقتل أبنائها ليست طبيعية».

وأكدت، أن هناك أسباب اجتماعية للعنف، مثل إيجاد المجتمع أعذار والتسامح غير المبرر مع المعنفين مثل القول إن «الجريمة حصلت غصب عنه أو أصله كان تحت ضغط»، وكل ذلك يجعل الظاهرة تتعمق بشكل أكبر.