محمد عبدالرحمن يكشف سر دعاء والدته.. «أصحابه بيسموه التعويذة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

نصح الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» الشباب بالاهتمام بأهاليهم، لافتًا أن فكرة فيلم «دعوة عامة» هي إننا «ناخد بالنا من أهالينا وهما موجودين معانا، لأن دول بركتنا».

توتا: «قبل أي شغل لازم أمي تدعي لي»

وأوضح «توتا» خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه قبل أي عمل له لابد أن يسأل والدته الدعاء له، معقبًا: «أنا قبل أي شغل لازم أمي تدعي لي كل يوم مش قبل الشغلانة أول يوم لكن لازم كل يوم لازم تدعي لي».

دعوة أمي اسمها التعويذة

وأشار أن أصحابه يطلقون على دعوة والدته اسم «التعويذة»، موضحًا: «أنا قبل أي شغل فيه دعوة مشهور لأمي العيال صحابنا مسمينها التعويذة ويقعدوا يتريقوا عليا»، لافتًا إلى أن والدته تدعو له قائلة: «ربنا يجعل في وجهك جوهرة وفي لسانك سكرة» مؤكدًا أن أصدقائه يطلبون منه أن تدعو والدته لهم، موضحًا: «صحابي كل يوم يقولوا لي والنبي خلي طنط تقول لنا تعويذة الجوهرة والسكرة»، مضيفًا: «أمي مقدرش أزعلها ربنا يخليها لينا».