تعيين وتكريم ودفع مصاريف الدراسة.. ثمار ما جنته «رحمة» عاملة الدليفري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رُب صدفة خير من ألف ميعاد» وصدفة التقاط صورة للطالبة رحمة أمين، فتاة الدليفري بالإسكندرية، صاحبة الـ20 عامًا، من ظهرها، قلبت حياتها رأسًا على عقب، فلم يمر 5 أيام على صورة «رحمة» التي ظهرت من خلالها وهي تقف على قدميها، تحمل حقيبة الطلبات التي توصلها على ظهرها، دون دراجة، إلا وتحولت الفتاة العشرينية، نموذجًا مُلهمًا للعديد من الفتيات.

تكريم من وزير الشباب والرياضة، وتعيين بإحدى الشركات، والتكفل بمصروفات جامعتها، كلها تكريمات حصدتها فتاة الدليفري بالإسكندرية، بعدما انتشرت صورتها على نطاق واسع، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصد نتيجة «تعبها وشقاها» خلال الفترات الماضية، بعدما قررت النزول لسوق العمل بالتوازي مع دراستها، لتحمل مسؤوليتها.

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ويرصد «هُن» في السطور التالية، ثمار ما جنته فتاة الدليفري، رحمة أمين

تكريم وزير الشباب والرياضة

كشفت «رحمة» لـ «هُن» كواليس مقابلتها بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدة أن الوزارة حرصت على التواصل معها ومققابلتها لتكريمها بمبنى الوزارة، ومن ثم كرمها الوزير بالفعل تقديراً لحرصها على العمل للإنفاق على دراستها، كما وفر لها دراجة هوائية، للاستعانة بها في عملها في توصيل الطلبات.

التكريم من المحافظ

لم يمر الكثير على تكريمها من وزير الشباب والرياضة، إلا ودعا محافظ الإسكندرية الفتاة، وكرمها وإعطاها شهادة تقدير لمجهودها.

تكريم رئيس البورصة المصرية

كشفت والدة «رحمة» لـ «هُن» عن أن رئيس البورصة المصرية، كرم ابنتها، مع منحها تدريب عملي داخل البورصة بالقاهرة والإسكندرية.

تعيينها بشركة عقارات

وأوضحت الفتاة إنها تم استقبالها بواحدة من أشهر شركات العقارات، للعمل والتعيين بها عقب إتمام امتحاناتها.

جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفاتها

وأمس، استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة رحمة أمين أحمد، وذلك بمقر مكتبه بمبنى إدارة الجامعة، إذ قدم لها الدعم باعتبارها نموذجًا محفزاً للشباب على العمل والكفاح، وقدم لها شهادة تقدير.

وأعلن قنصوه تكفل الجامعة بمصروفات الطالبة الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لها خلال فترة الدراسة تشجيعاً لمجهودها.