"ثياميدول".. سلاحك لمحاربة البقع الصبغية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة“Elle” أن مادة "ثياميدول" “Thiamidol” تعد سلاحا فعالا لمحاربة البقع الصبغية لتمنح البشرة مظهرا موحدا ومتجانسا.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مادة "ثياميدول" تعمل على تثبيط إنزيم "تايروسيناز"، والذي يلعب بدوره دورا رئيسيا في تكوين مادة "الميلانين" المسؤولة عن اللون البني للبقع الصبغية.

وأضافت “Elle” أن مادة "ثياميدول" تمتاز بتأثيرها اللطيف على البشرة، وبالتالي لا تتسبب في تهيج البشرة بخلاف الطرق الأخرى لمواجهة البقع الصبغية مثل فيتامين C.

كما لا تتسبب مادة "ثياميدول" في حدوث ما يعرف "بفرط التصبغ التالي للالتهابات"، والذي يترتب على خيارات العلاج الأخرى للبقع الصبغية مثل العلاج بالليزر والتقشير الكيميائي و"المايكروبليدنج".

جدير بالذكر أن البقع الصبغية هي تراكم غير متساو للون في الجلد ويمكن أن يكون لها أسباب مختلفة، على سبيل المثال نتيجة للتقلبات الهرمونية أو أضرار أشعة الشمس أو البثور، وهي تغطي الجلد على شكل بقع صغيرة أو بقع مسطحة أكبر.

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