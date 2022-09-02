هل يمكن تلقي التطعيمات أثناء علاج السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، مشيرا إلى أن الإصابة بعدوى مثل فيروس كورونا أو الإنفلونزا أثناء فترة علاج السرطان يمكن أن تتخذ مسارا مرضيا شديدا.

لذا أكد المركز الألماني أهمية أن يكون جسم مريض السرطان محصنا بشكل جيد ضد الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن إمكانية تلقي التطعيمات تتوقف على نوع التطعيم نفسه.

وأوضح المركز أنه يمكن تلقي اللقاحات الميتة أثناء فترة علاج السرطان، مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح السعال الديكي، كما يمكن أيضا تلقي لقاحات Vector و mRNA المضادة لفيروس كورونا.

ويراعى هنا اختيار التوقيت المناسب لتلقي التطعيم؛ حيث ينبغي اختيار توقيت لا يكون فيه جهاز المناعة ضعيفا، كي لا يفقد اللقاح تأثيره.

وأشار المركز إلى أنه لا يجوز تلقي اللقاحات الحية أثناء علاج السرطان، مثل لقاح النكاف والحصبة والحصبة الألمانية.

5 أعراض مبكرة لسرطان القولون والمستقيم.. انتبه إليها

نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟