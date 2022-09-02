شركة عالمية تطرح معطفا للأب وطفله على طريقة «الكانجرو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزياء الرجال غالبا ما تكون محدودة بين الكلاسيك والكاجوال، ونادرًا ما يكون هناك ملابس للأب والطفل في وقت واحد، على عكس الأمهات لديهن ملابس كاملة لفترة الحمل، ثم ملابس متشابهة مع نجلها، وفيما يلي تفاصيل طرح معطف للرجال والطفل في وقت واحد.

معطف للأب ونجله في نفس الوقت

طرحت شركة SHEIN معطف واسمته «معطف الكانجرو»، لأنه شبيه بالجيب الذي يضع فيه الكانجرو طفله الصغير، مثلما طرحت للأمهات معطفًا مشابهًا يضعن فيه أطفالهن.

المعطف الرجالي من اللون الأسود يندرج تحت بند أزياء «BASIC»، يمكن ارتداؤه في الصباح والمساء يتميز بالجيب الخارجي المميز الذي يضفي الدفء على الطفل، وهو من اللون الأسود والرمادي.

يبلغ سعر المعطف 800 جنيه مصري، ويباع عبر SHEIN لكل دول العالم ومن بينها مصر والسعودية والبرازيل، وشاركت الصفحة عرض عدد من الصور لهذا المعطف الجديد من نوعه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى رواجًا كبيرًا بين جمهور «السوشيال ميديا» ومستخدمي موقع SHEIN عبر دول العالم.