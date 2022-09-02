في فرنسا.. "خناقة" وشجار بالأيدي بين طيارين داخل قمرة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية، طيارين بعد مشاجرة بينهما في قمرة القيادة.

واندلع شجار بين الطيار ومساعده بعد وقت قصير من إقلاع طائرة إيرباص A320 في رحلة بين جنيف وباريس، وفق ما أورد موقع "dailymail".

واضطر طاقم الطائرة إلى فض الشجار، مع بقاء طيار واحد على سطح الطائرة لبقية الرحلة التي استغرقت 75 دقيقة.

ووصف متحدث باسم شركة الطيران المواجهة بأنه "سلوك غير لائق على الإطلاق"، مشيرا إلى إنه تم حل الخلاف واستمرت الرحلة كالمعتاد، ويخضع الطيارون للتحقيق.

وظهرت تفاصيل الشجار بعد أيام من نشر تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني الفرنسية، وجد أن بعض طياري الخطوط الجوية الفرنسية البالغ عددهم 4000 طيار "تبنوا ثقافة التقليل من أهمية التطبيق الصارم لإجراءات السلامة".

وركزت على تسرب الوقود على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من برازافيل في جمهورية الكونغو إلى باريس في ديسمبر 2020، عندما أعاد الطيارون توجيه الطائرة لكنهم لم يقطعوا التيار الكهربائي عن المحرك أو الهبوط في أقرب وقت ممكن، كما يتطلب إجراء التسرب.

هبطت الطائرة بأمان في تشاد، لكن تقرير BEA حذر من أن المحرك قد اشتعلت فيه النيران.

وأشارت إلى ثلاث حالات مماثلة بين عامي 2017 و 2022 ، وقالت إن بعض الطيارين يتصرفون بناء على تحليلهم الخاص للوضع بدلا من بروتوكولات السلامة.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها تجري مراجعة للسلامة ردا على ذلك، وتعهدت باتباع توصيات BEA، والتي تشمل السماح للطيارين بدراسة رحلاتهم بعد ذلك وجعل أدلة التدريب أكثر صرامة بشأن الالتزام بالإجراءات.

وأشارت الشركة إلى أنها تسيّر آلاف الرحلات يوميا، ويذكر التقرير أربعة حوادث سلامة من هذا القبيل فقط.

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