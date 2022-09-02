الإسعافات الأولية عند التعرض للسعة قنديل.. متى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قنديل البحر مخلوق بحري شائع يوجد في كل محيط، وهناك العديد من أنواع القناديل، وكلها ذات مخالب، كما يحمل بعضها سمًا في مخالبهم كوسيلة للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، وهو الذي يجعل لسعة قنديل البحر مؤلمة للغاية.

عادة ما تشكل القناديل الخطر عندما تلامس المخلوقات التي تشعرها بتهديد، بما في ذلك البشر، حيث يمكن أن تعرضهم اللسعات إلى الإصابة بالألم وظهور ورم بالمنطقة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline.

وتسبب معظم أنواع لسعات قنديل البحر بعض الانزعاج، لكن بعضها قد يهدد الحياة، وتشمل الأعراض الشائعة لسعة قنديل البحر ما يلي.

إحساس حارق ولاذع على جلدك.

وخز أو تنميل في مكان حدوث اللدغة.

يتحول الجلد في المنطقة المصابة إلى اللون الأحمر أو الأرجواني.

الغثيان.

الدوخة.

القيء.

صعوبة في التنفس.

وتعتمد شدة الأعراض على نوع قنديل البحر الذي واجهته ومدى تأثر جلدك بسمه.

ماذا تفعل عند التعرض للسعة؟

يكون من الضروري التعامل مع اللسعة من خلال وضع الكريمات الموضعية التي تعمل على تسكين الألم، أو تلقى علاج عن طريق الفم، ويجب سرعة التوجه إلى الطبيب المختص، مع ضرورة عدم الذعر والتحلي بالهدوء.

الجلوس

عند التعرض إلى لسعة في منطقة القدم أو الساق، يجب الجلوس فورًا لتجنب انتشار السم، الذي غالبًا ما يحدث بسبب المشي، وبالتالي تتوسع المنطقة التي تشعرك بالألم، لذا حاول أن تظل ثابتًا بمجرد وصولك إلى مكان يمكنك فيه تنظيف وعلاج الإصابة.

تجنب الحكة

على الرغم من أنها تثير الشعور بالحكة، ولكن يكون من الضروري تجنب خدش مكان اللدغة حتى لا ينتشر السم.

تنظيفها بالماء

أن وضع ماء على المنطقة المصابة، وخاصًة بالماء الساخن تساهم في تخفيف اللسعات يجب أن يكون الماء الذي تبلغ درجة حرارته 42 درجة مئوية التي تعتبر مقبول على الجلد وفعالًا في علاج اللدغة، حيث تساعد الحرارة على قتل البروتين الموجود في السم الذي يسبب الألم.

تعزيز الإسعافات الأولية

استخدام الخل الذي يشير إلى أن استخدامه كغسول يمكن أن يطهر مكان اللدغة ويخفف الآلام.

التعامل بالملاقيط بينما يساعد الشطف في إزالة أي خلايا لاذعة غير مرئية، لذا يجب البحث عن أي شظايا مجسات وإزالتها بعناية باستخدام الملقط.

ارتداء القفازات لتجنب أي تلامس إضافي مع بشرتك.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لن يكون لمعظم لسعات قنديل البحر أي تأثير طويل المدى على صحتك، ولكن إذا بدأت تشعر بالدوار أو الغثيان، فاحرص على الانتباه جيدًا حيث يمكن أن تتفاقم الأعراض خاصةً من الأنواع الأكثر خطورة، وإذا فقدت الإحساس في الطرف الذي تعرض للسع، أو كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو عانيت من خفقان القلب بعد تعرضك للسع، فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

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