الامارات | 5 نصائح لغرفة جميلة وعملية يعشقها طفلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما أصبح موسم العودة إلى المدرسة قاب قوسَين أو أدنى، أصبح ابتكار مساحة ملهمة يمضي فيها الصغار أجمل أوقات اللعب والنمو مهماً أكثر من أي وقت مضى. ويشكّل تزيين مساحة مخصّصة للصغار تجربة مسلية، إلا أن ابتكار غرفة جميلة وعملية يعشقها طفلك للسنوات المقبلة ليس بالمهمة السهلة.

وتقدّم شركة «سيدار» العالمية أفضل النصائح لكيفية تصميم مساحة عملية وظريفة للأطفال يبنون بين رحابها عالمهم الخاص قبل العودة إلى المدارس:

1- استخدم الضوء الطبيعي

احرص على أن تكون المساحة مغمورة بالضوء الطبيعي مع توفير الإضاءة المثالية للقراءة وأداء الواجبات المنزلية. وتذكّر أن الإضاءة تؤدّي دوراً أساسياً إذ تساعد الأطفال في التركيز على واجباتهم المنزلية وكذلك على ممارسة هواياتهم، كالرسم أو الحِرف.

2- تركيز طفلك وانتباهه

احرص على تجهيز مساحة دراسة طفلك بتفاصيل وألوان ملائمة لشخصيته وحاجاته ونسّق التصميم مع أوراق الجدران والأقمشة سهلة التنظيف من «سيدار». اختَر ما يحلو لك من بين النقشات التعليمية من «سيدار» المستوحاة من موضوعات دراسية مختلفة بدءاً من خريطة العالم، مروراً بالطبيعة ووصولاً إلى عالم الفلك. كما يمكنك انتقاء صورة، أو نمط أو نقشة شخصية وطباعتها على أوراق الجدران والأقمشة.

3- تعدّدية استخدام المساحة

عندما تدق ساعة الدرس، يجب ألا تعجّ الغرفة بالألعاب والفوضى بشكل عام، لأن مساحة دراسة الأطفال مصممة لتخدم أغراضاً متعددة، فهي مساحة للّعب، والدرس، والتركيز وتوضيب الأغراض الشخصية. ننصحك بأن تستخدم الأرفف المعلّقة على الجدران أو توفر مساحة إضافية على الأرض عبر سرير مرتفع يمكنك وضع مكتب أو خزانة أسفله، حيث يمكن توضيب الألعاب قبل وقت الدرس.

4- خصّص ركناً للدرس

لا تقلق إذا كنت ملزماً بمساحة صغيرة، فمن الممكن تحويل ركن مهمل إلى مساحة درس مع رفوف مركبة على الجدران، ولوح من الفلين أو لوح أسود، وخزانة للملفّات وركائز للمكتب. وإذا كان لديك أكثر من طفل يدرسون في مساحة واحدة، فيمكنك وضع خزانة كتب كبيرة في الوسط مع تجهيز مكاتب على كلا الجانبين ليتمكن كل منهم من العمل بخصوصية تامة. واعلم أن استخدام خزانات الكتب كفواصل فكرة ممتازة ليس فقط لابتكار مساحة فردية هادئة للدرس، لا بل أيضاً لترتيب كتب طفلك وأغراضه.

5- صمم زاوية للقراءة

تذكّر أن مساحة الدراسة المثالية للأطفال ليست مساحة درس فحسب، لا بل أيضاً مساحة للتأمل والقراءة. وإذا كنت تستخدم غرفة يلعب طفلك فيها أيضاً، فننصحك بتحديد هاتين المساحتَين المختلفتَين.

عندما تدق ساعة الدرس، يجب ألا تعجّ الغرفة بالألعاب والفوضى.