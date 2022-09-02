الامارات | مطعم ولاونج «شيك نونا» يستقبل ضيوفه في «مركز دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «ماين لايف داينينج»، التابعة لـ«ماين آند يورز»، المجموعة الإيطالية الرائدة في قطاع الضيافة بدبي، عن افتتاح «شيك نونا»، المفهوم الإيطالي الجديد كلياً في مركز دبي المالي العالمي. ويضم «شيك نونا» مطعماً ولاونج. ويتميز المطعم المكون من طابقين باللمسات الإيطالية الفاخرة، التي تتناغم مع النكهات الأصيلة والأجواء العصرية الجذابة وسط تصاميم أبدعها «استوديو إل دبليو إنتيريورز ديزاين» للمصمم إيريك كاستر.

ويشرف الشيف فيتو موليكا، مدير قسم الطهي في المجموعة والشيف التنفيذي للمطعم الجديد، على تقديم قائمة طعام مميزة ومصممة، لتوفير تجربة فريدة تجمع بين طرق الطهي الإيطالية التقليدية واللمسات العالمية المبتكرة، حيث يوفر للضيوف تشكيلة من النكهات الإيطالية المحببة، بما فيها طبق «فيتيلو توناتا»، المكون من شرائح لحم العجل بالحليب والمطهو على نار هادئة، مع صلصة «توناتا» المحضّرة في المطعم والمكونة من خليط المايونيز مع التونة، وطبق بيض السمان المسلوق مع الفلفل الحلو المشوي وصلصة سمك الأنشوجة والكبر، المزيّن بالشبت والأوريجانو. كما يمكن للضيوف اختيار تفضيلاتهم من قائمة الأطباق الرئيسة التي تضم طبق السمّان المحشي المكون من سمّان محشو بفتة كبدة الدجاج ومشوي على نار هادئة ليتم تقديمه فوق طبقة من البطاطس المهروسة الكريمية مع الهليون المقلي وصلصة السمّان والكمأة السوداء المبشورة، وطبق قطع لحم العجل المشوية المكون من قطع لحم عجل مشوي على نار هادئة مع صلصة لحم العجل والثوم المعمر الطازج. ويحظى عشاق الباستا بفرصة التلذذ بطبق «كافاتيلي كاتشو إي بيبي» من إبداعات الشيف فيتو.