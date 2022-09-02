الامارات | Versace.. مجموعة جديدة من الحقائب والإكسسوارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسّد مجموعة Greca Goddess الجديدة ثقافة Versace المبنية على الأسطورة والفخامة المعهودة لدار الأزياء، عبر تشكيلة من الحقائب والإكسسوارات، كل منها مزيّن بزخرفةGreca Insignia الشهير للدار، وهو رمز لطالما اشتهرت به Versace، حيث يظهر دوماً وهو يحيط برأس Medusa.

«لطالما كانت الرموز اليونانية جزءاً لا يتجزأ من إرث Versace وتعكس (غريكا) Greca Goddess الصراع بين الثقافات والعاطفة. وفي تصميم جديد كلاسيكي بلمسة من التمرد، تم طلاء المعدن البارد (Greca) بالذهب الدافئ. تخلق هذه التناقضات شيئاً جديداً. عندما ألمس المعدن القوي والبارد لـGreca، أشعر بقوتي وثقتي بنفسي». DonatellaVersace

وتشمل حقائب المجموعة حقيبة كتف وحقيبة كلاتش كبيرة، في حين أن حقيبة الكتف الشرقية والغربية east/west متوافرة بمقاسات كبيرة وعادية مع حزام قابل للتبديل، حيث تتيح الخيار بين سلسلة Greca أو حمالة كتف جلدية. ويزيّن إكسسوار Greca المعدني حقيبة كلاتش، ويبدو على شكل حزام يد يسمح بحمل الحقيبة بإحكام في اليد للحصول على مظهر أكثر اندفاعاً. تكمل مجموعة من الإكسسوارات الصغيرة الخط الجديد، مع محافظ بسلسلة، وحقائب كلاتش صغيرة، وحافظات بطاقات، تزيّن كل منها زخرفة Greca ذهبية في المنتصف.